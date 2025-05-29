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29.05.2025, 07:04

Стихия надвигается: пыльные вихри и грозы охватят страну

Новости Казахстана 0 335

Погодная ситуация в Казахстане в четверг, 29 мая, обещает быть переменчивой: в разных регионах страны ожидаются как осадки и грозы, так и пыльные бури. По данным Казгидромета, температурный фон также будет колебаться — от ночных заморозков на востоке до сильной жары на юге и западе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

фото: instagram.com/mangystau_tjd
фото: instagram.com/mangystau_tjd

Где будет ясно и тепло

Некоторые города Казахстана сохранят стабильную и сухую погоду без осадков:

  • Астана: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +8…+10, днем +25…+27°C. Ветер северо-восточный, до 14 м/с.

  • Алматы: облачно, без осадков. Ночь +11…+13, день +24…+26°C. Ветер слабый.

  • Актау: малооблачно, сухо. Ночь +18…+20, день +32…+34°C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

  • Атырау: ясно, без осадков. Температура ночью +18…+20, днем до +35°C.

  • Актобе, Костанай, Конаев, Жезказган, Караганда, Уральск и Семей также ожидают теплую и сухую погоду с переменной облачностью.

Где возможны дожди и грозы

Некоторые города окажутся под влиянием нестабильного атмосферного фронта:

  • Шымкент: днем кратковременный дождь и гроза. Ветер с порывами до 20 м/с. Дневная температура +27…+29°C.

  • Петропавловск: в течение суток дождь и гроза. Ветер до 20 м/с. Температура днем +24…+26°C.

  • Кокшетау: возможен небольшой дождь. Днем до +27°C.

Где прогнозируются пыльные бури

Жителям некоторых регионов следует готовиться к ухудшению видимости из-за пыльных бурь:

  • Кызылорда: днем пыльная буря при температуре до +34°C. Ветер до 20 м/с.

  • Туркестан: временами возможна пыльная буря, температура днем до +31°C.

Холоднее всего будет на востоке

Наиболее прохладная погода ожидается в восточных регионах:

  • Усть-Каменогорск: ночью +4…+6°C, днем +15…+17°C.

  • Семей: ночью до +5°C, дневная температура — +17…+19°C.

  • Павлодар: днем не выше +19°C, при переменной облачности.

Летний прогноз: что ждать в ближайшие месяцы

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ранее озвучил предварительный прогноз на лето 2025 года:

  • Июнь: температура на севере и в центре составит +17…+20°C, на юге и западе — до +28°C.

  • Юго-запад: местами возможна экстремальная жара до +45°C.

  • Осадки: в июне и июле — в пределах нормы, местами — выше (особенно на севере, юге и юго-востоке).

  • Август и сентябрь: малое количество осадков, температура примерно на 1°C выше многолетних значений.

Метеорологи подчеркивают, что данные являются предварительными и могут уточняться.

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