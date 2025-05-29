Стихия надвигается: пыльные вихри и грозы охватят страну

Погодная ситуация в Казахстане в четверг, 29 мая, обещает быть переменчивой: в разных регионах страны ожидаются как осадки и грозы, так и пыльные бури. По данным Казгидромета, температурный фон также будет колебаться — от ночных заморозков на востоке до сильной жары на юге и западе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz