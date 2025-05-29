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29.05.2025, 07:24

Переплата за электроэнергию: почему казахстанцам не вернут деньги напрямую

Новости Казахстана 0 355

В 2024 году казахстанцы переплатили за электроэнергию свыше 34 миллиардов тенге. Однако вернуть эту сумму напрямую потребителям не планируют — деньги будут компенсированы за счет будущих тарифных решений. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в ходе брифинга СЦК, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: yarkprf.ru
Фото: yarkprf.ru

Откуда взялась переплата

По данным Высшей аудиторской палаты, тарифы на балансирующем рынке в 2024 году формировались по непрозрачным принципам. Используемые расчётные формулы, как выяснилось в ходе аудита, допускали субъективный и выборочный подход к определению значений. Это привело к тому, что стоимость электроэнергии для потребителей была искусственно завышена.

В результате таких схем сумма избыточной оплаты за электроэнергию за год составила 34,7 млрд тенге. Эти деньги были фактически взысканы с казахстанцев.

Почему деньги не вернут напрямую

Как пояснил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, речь не идёт о возврате этих средств в виде прямых выплат населению. Компенсация предполагается в иной форме — через корректировку тарифов в будущем или инвестиции в развитие электроэнергетического сектора.

«Я думаю, она (переплата – прим.) никуда не денется и будет возвращена в рамках снижения тарифов или реинвестирована, чтобы не повышать дальше тарифы. Эти суммы будут учтены в будущем при рассмотрении тарифов», — заявил Есимханов.

По его словам, проверка в отрасли продолжается, а регулирующими мерами занимается Комитет по регулированию естественных монополий.

Что это значит для потребителей

Фактически средства, переплаченные гражданами, будут учтены при формировании новых тарифов. То есть ожидается, что:

  • в перспективе стоимость электроэнергии может быть снижена;

  • либо деньги направят на улучшение инфраструктуры, что позволит сдерживать рост тарифов в будущем.

Тем не менее, прямого перерасчета за уже оплаченные услуги и денежных возвратов не предвидится.

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