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29.05.2025, 07:57

Казахстанец приготовил бульон из змеи и заявил о его лечебных свойствах против рака

Новости Казахстана 0 448

В социальных сетях появилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. Один из пользователей Instagram, проживающий в Казахстане, опубликовал ролик, в котором демонстрирует приготовление необычного блюда — змеиного бульона, сообщает Lada.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Целительский рецепт и смелое заявление

По словам мужчины, он сварил змею в казане, добавив к мясу овощи — картофель и морковь. Автор видео утверждает, что занимается целительством, и заявляет: употребление такого отвара дважды в день якобы способно излечить от онкологических заболеваний.

Реакция в соцсетях

Публикация быстро набрала популярность и собрала более сотни комментариев. Мнения пользователей разделились: одни выразили интерес к народным методам, другие — обеспокоенность распространением непроверенной информации, касающейся лечения рака.

Популярность автора

У автора ролика в Instagram — порядка 300 тысяч подписчиков. Несмотря на широкую аудиторию, официальных медицинских подтверждений эффективности такого способа лечения нет. Представители медицинского сообщества ранее неоднократно предостерегали от использования нетрадиционных методов без консультации с врачами.

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