Куда исчезает картофель из Казахстана — и при чем тут Россия и Узбекистан

На фоне роста цен на продукты питания в Казахстане одним из лидеров подорожания стал картофель. Как показал анализ, резкий скачок стоимости связан не с падением урожайности или внутренним дефицитом, а с так называемым «серым» экспортом — нелегальными поставками в соседние страны, где цены значительно выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным Бюро национальной статистики, с 13 по 20 мая социально значимые продовольственные товары в стране подорожали в среднем на 0,3%. Однако некоторые овощи выросли в цене гораздо сильнее:
Лук — на 4,2% до 199 тенге за килограмм;
Морковь — на 3,5% до 210 тенге;
Картофель — на 3,4% до 269 тенге.
При этом годовой прирост стоимости картофеля составил впечатляющие 74,4%.
Как выяснили специалисты Национального бюро экономических исследований (NBER), причина роста цен — не в снижении объемов производства, а в разнице цен с Россией и Узбекистаном, что создает условия для масштабного вывоза продукции — как легального, так и нелегального.
Так, по данным на апрель, Казахстан входил в число стран с самым дешевым картофелем в мире.
Особенно заметна ценовая разница с Россией. По данным на 19 мая, средняя стоимость килограмма картофеля в РФ в пересчете на тенге достигла 578 тенге — более чем в два раза выше казахстанской.
Причиной стала неурожайность: объем сбора картофеля в России в 2024 году составил 7,3 млн тонн, что на 14% меньше, чем годом ранее. В приграничных регионах дефицит ощущается особенно остро, а цены остаются стабильно высокими.
В Узбекистане также наблюдается рост цен — за год картофель подорожал на 59%. В стране фиксируются проблемы с внутренним производством, что усиливает зависимость от импорта. В апреле 2025 года килограмм картофеля стоил 267 тенге — на уровне казахстанской цены. Однако с февраля Казахстан временно ограничил экспорт картофеля в Узбекистан.
По официальным данным, в I квартале 2025 года Казахстан экспортировал 18,1 тыс. тонн картофеля, из которых:
17,3 тыс. тонн — в Узбекистан;
всего 223 тонны — в Россию.
Но в то же время Россельхознадзор сообщает о совсем других объемах. По его сведениям, в Россию поступило 7 тыс. тонн казахстанского картофеля — в 30 раз больше, чем указано в казахстанской статистике.
Такое расхождение говорит о растущем «теневом» экспорте. Зафиксированы и факты прямого незаконного ввоза:
В 2025 году — попытка ввоза 110 тонн картофеля без документов;
В сентябре 2024 года — еще один случай на 170 тонн.
Цены на картофель в Казахстане остаются ниже, чем в соседних странах. Однако на внутреннем рынке это оборачивается последствиями:
За последний год стоимость выросла на 72%;
«Серый» экспорт уводит значительные объемы продукции за границу;
Инфраструктура хранения и стабфонды не справляются с давлением.
Дополнительно на ситуацию влияет укрепление рубля — с 5 до 6,3 тенге, что делает неофициальные поставки в Россию более выгодными. А ограничение экспорта в Узбекистан сократило легальные каналы сбыта.
В результате усиливаются логистические и ценовые перекосы, а официальная статистика перестает отражать реальное положение дел.
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