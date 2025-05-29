Куда исчезает картофель из Казахстана — и при чем тут Россия и Узбекистан

На фоне роста цен на продукты питания в Казахстане одним из лидеров подорожания стал картофель. Как показал анализ, резкий скачок стоимости связан не с падением урожайности или внутренним дефицитом, а с так называемым «серым» экспортом — нелегальными поставками в соседние страны, где цены значительно выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Резкий рост цен на овощи

По данным Бюро национальной статистики, с 13 по 20 мая социально значимые продовольственные товары в стране подорожали в среднем на 0,3%. Однако некоторые овощи выросли в цене гораздо сильнее:

Лук — на 4,2% до 199 тенге за килограмм;

Морковь — на 3,5% до 210 тенге;

Картофель — на 3,4% до 269 тенге.

При этом годовой прирост стоимости картофеля составил впечатляющие 74,4%.

Казахстан — «донор дешевого картофеля» для соседей

Как выяснили специалисты Национального бюро экономических исследований (NBER), причина роста цен — не в снижении объемов производства, а в разнице цен с Россией и Узбекистаном, что создает условия для масштабного вывоза продукции — как легального, так и нелегального.

Так, по данным на апрель, Казахстан входил в число стран с самым дешевым картофелем в мире.

Россия: дефицит и взлет цен

Особенно заметна ценовая разница с Россией. По данным на 19 мая, средняя стоимость килограмма картофеля в РФ в пересчете на тенге достигла 578 тенге — более чем в два раза выше казахстанской.

Причиной стала неурожайность: объем сбора картофеля в России в 2024 году составил 7,3 млн тонн, что на 14% меньше, чем годом ранее. В приграничных регионах дефицит ощущается особенно остро, а цены остаются стабильно высокими.

Узбекистан: зависимость от импорта

В Узбекистане также наблюдается рост цен — за год картофель подорожал на 59%. В стране фиксируются проблемы с внутренним производством, что усиливает зависимость от импорта. В апреле 2025 года килограмм картофеля стоил 267 тенге — на уровне казахстанской цены. Однако с февраля Казахстан временно ограничил экспорт картофеля в Узбекистан.

Расхождения в данных и рост «серого» экспорта

По официальным данным, в I квартале 2025 года Казахстан экспортировал 18,1 тыс. тонн картофеля, из которых:

17,3 тыс. тонн — в Узбекистан;

всего 223 тонны — в Россию.

Но в то же время Россельхознадзор сообщает о совсем других объемах. По его сведениям, в Россию поступило 7 тыс. тонн казахстанского картофеля — в 30 раз больше, чем указано в казахстанской статистике.

Такое расхождение говорит о растущем «теневом» экспорте. Зафиксированы и факты прямого незаконного ввоза:

В 2025 году — попытка ввоза 110 тонн картофеля без документов;

В сентябре 2024 года — еще один случай на 170 тонн.

Почему это важно для казахстанского рынка

Цены на картофель в Казахстане остаются ниже, чем в соседних странах. Однако на внутреннем рынке это оборачивается последствиями:

За последний год стоимость выросла на 72%;

«Серый» экспорт уводит значительные объемы продукции за границу;

Инфраструктура хранения и стабфонды не справляются с давлением.

Дополнительно на ситуацию влияет укрепление рубля — с 5 до 6,3 тенге, что делает неофициальные поставки в Россию более выгодными. А ограничение экспорта в Узбекистан сократило легальные каналы сбыта.

В результате усиливаются логистические и ценовые перекосы, а официальная статистика перестает отражать реальное положение дел.