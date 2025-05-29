ДУМК открыло для казахстанцев сайт для жертвоприношений в дни Курбан айта

ДУМК предлагает новый формат участия в одном из главных мусульманских праздников — теперь обряд можно совершить через интернет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.kz

© Photo : Официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) внедрило новый онлайн-сервис, с помощью которого казахстанцы смогут принять участие в обряде жертвоприношения на Курбан айт, не выходя из дома. Новый сайт уже запущен и будет работать в дни празднования.

Что предлагает онлайн-платформа

Через специальный сайт пользователи могут:

Выбрать жертвенное животное — барана, козу, корову или верблюда;

Заказать проведение обряда от имени заказчика;

Получить фотоотчет о совершенном жертвоприношении.

Также предусмотрена возможность коллективного жертвоприношения. Так, если речь идет о крупном рогатом скоте или верблюде, то его могут принести в жертву сразу семь человек.

Поддержка нуждающихся

Платформа ориентирована не только на тех, кто хочет исполнить религиозный долг, но и на тех, кто нуждается в помощи. В рамках сервиса предусмотрена функция подачи заявки на получение жертвенного мяса. Это дает возможность малообеспеченным семьям и отдельным гражданам получить необходимую поддержку в праздничные дни.

Когда празднуется Курбан айт в 2025 году

В 2025 году Курбан айт начнется 6 июня и продлится три дня. Это один из важнейших праздников в исламе, посвященный готовности пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына по велению Аллаха. Традиционно в эти дни мусульмане совершают жертвоприношения и делятся мясом с родственниками, соседями и нуждающимися.