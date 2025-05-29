Минобразования разъяснило ситуацию с учебой казахстанцев в Гарварде

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию вокруг возможного запрета на прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Поводом для его заявления послужили слухи о том, что один из самых престижных вузов мира якобы планирует прекратить сотрудничество с зарубежными учащимися, сообщает Lada.kz

Фото: blog.study-america.org

Решение еще не принято

Как отметил глава Миннауки, на текущий момент окончательного решения по ограничению въезда иностранных студентов в Гарвард нет. В США продолжаются судебные разбирательства.

«Сегодня, 29 мая, в США состоится очередное заседание суда. Оно пройдет позже из-за разницы во времени. По итогам будет вынесено промежуточное решение — ограничат ли университет в выдаче виз иностранцам, отменят ли решение или приостановят его. Пока паниковать рано», — заявил Нурбек.

Он призвал дождаться официальных разъяснений американских властей и подчеркнул, что пока никаких конкретных последствий для казахстанских студентов не последовало.

Казахстан подготовился к альтернативному сценарию

Министр заверил, что в случае вступления запрета в силу у Казахстана есть отработанный механизм защиты интересов своих студентов.

«У нас есть алгоритм действий и специальная комиссия при министерстве. В случае необходимости мы обеспечим перевод казахстанских студентов в другие вузы с аналогичной программой обучения», — сообщил Нурбек.

Студенты по «Болашаку» не останутся без обучения

На сегодняшний день, по программе «Болашак» в Гарварде учатся семь граждан Казахстана — пятеро магистрантов и двое стажеров. Все они находятся на постоянной связи с министерством.

Саясат Нурбек также напомнил, что механизм перевода уже был протестирован в прошлом:

«Когда я руководил программой “Болашак”, мы создавали комиссию по оперативному реагированию на подобные случаи. Если университет вводил ограничения, студентов переводили в другой вуз, входящий в Лигу плюща. Таких университетов девять, и они равнозначны по качеству образования. Все они — партнеры программы, и соглашения о переводе уже заключены».

Таким образом, казахстанские власти заверяют, что даже в случае неблагоприятного исхода судебного дела в США, казахстанские студенты продолжат обучение без потери специализации и академического уровня.