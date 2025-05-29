Гражданина Казахстана задержали в России по подозрению в производстве мефедрона

Правоохранительные органы России задержали казахстанца, подозреваемого в организации подпольной нарколаборатории на территории Казахстана. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области, передает Lada.kz

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Нарколаборатория в жилом доме

По данным надзорного ведомства, в 2024 году мужчина приобрел частный дом на территории Павлодарской области. Именно в этом помещении он, по предварительным данным, наладил незаконное производство синтетического наркотика — мефедрона.

Преступление квалифицируется как изготовление и переработка наркотических средств в особо крупном размере. Расследование ведется в рамках статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Задержание и экстрадиция

Злоумышленник был задержан в Свердловской области Российской Федерации. В настоящее время прокуратура Павлодарской области предпринимает необходимые меры по его экстрадиции на родину.

Что грозит подозреваемому

Согласно казахстанскому законодательству, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.