Криптовалюта вместо тенге: что можно будет купить в новой цифровой зоне казахстанцам

В ходе выступления на международном форуме Astana International Forum (AIF), прошедшем в столице, глава государства озвучил планы по запуску экспериментальной зоны под названием CryptoCity. В этой зоне жители и гости страны смогут использовать криптовалюту как полноценное средство оплаты — от покупки товаров и услуг до других транзакций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании уникальной цифровой площадки, где можно будет легально расплачиваться криптовалютой.
«Это станет одним из элементов нашей цифровой трансформации и подтвердит амбиции Казахстана стать евразийским IT-хабом», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что страна демонстрирует уверенный прогресс в развитии цифровых технологий. CryptoCity — лишь одна из составляющих стратегии по цифровому переосмыслению экономики и государственного управления.
Еще одним важным шагом на этом пути стал запуск высокопроизводительного суперкомпьютера, разработанного на основе современных графических чипов Nvidia H200. Эти чипы созданы специально для задач, связанных с искусственным интеллектом и масштабными вычислениями.
Новый суперкомпьютер будет установлен в дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), соответствующем международному уровню надежности Tier III.
Развитие цифровой инфраструктуры и внедрение передовых технологий, включая криптовалюту и искусственный интеллект, становятся частью национальной стратегии. Казахстан, располагающий ресурсами, опытом и геополитическим положением, делает ставку на цифровое лидерство в регионе.
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