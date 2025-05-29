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29.05.2025, 11:17

Криптовалюта вместо тенге: что можно будет купить в новой цифровой зоне казахстанцам

Новости Казахстана 0 389

В ходе выступления на международном форуме Astana International Forum (AIF), прошедшем в столице, глава государства озвучил планы по запуску экспериментальной зоны под названием CryptoCity. В этой зоне жители и гости страны смогут использовать криптовалюту как полноценное средство оплаты — от покупки товаров и услуг до других транзакций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: rbc.ru
Фото: rbc.ru

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании уникальной цифровой площадки, где можно будет легально расплачиваться криптовалютой.

«Это станет одним из элементов нашей цифровой трансформации и подтвердит амбиции Казахстана стать евразийским IT-хабом», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан усиливает позиции в сфере цифровизации

Президент отметил, что страна демонстрирует уверенный прогресс в развитии цифровых технологий. CryptoCity — лишь одна из составляющих стратегии по цифровому переосмыслению экономики и государственного управления.

В Казахстан прибыл суперкомпьютер на базе новейших чипов Nvidia

Еще одним важным шагом на этом пути стал запуск высокопроизводительного суперкомпьютера, разработанного на основе современных графических чипов Nvidia H200. Эти чипы созданы специально для задач, связанных с искусственным интеллектом и масштабными вычислениями.

Новый суперкомпьютер будет установлен в дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), соответствующем международному уровню надежности Tier III.

Контекст

Развитие цифровой инфраструктуры и внедрение передовых технологий, включая криптовалюту и искусственный интеллект, становятся частью национальной стратегии. Казахстан, располагающий ресурсами, опытом и геополитическим положением, делает ставку на цифровое лидерство в регионе.

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