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29.05.2025, 12:14

В Казахстане усилят борьбу с плагиатом: все дипломы с 1991 года внесут в единую базу

Новости Казахстана 0 865

В Казахстане планируется ужесточение контроля над академической честностью. Все дипломные работы, начиная с 1991 года, будут оцифрованы и внесены в единую базу данных. Министерство науки и высшего образования намерено усилить проверку на плагиат и выявлять случаи написания работ третьими лицами, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил 29 мая 2025 года в кулуарах Astana International Forum о предстоящем усилении контроля над академической честностью в Казахстане. В следующем году планируется ужесточение проверки дипломных работ на наличие плагиата.

Министр отметил, что в социальных сетях активно рекламируются услуги по написанию дипломов на заказ. В связи с этим министерство, совместно с МВД, уже выявило факты продажи поддельных дипломов в предыдущие годы.

"Теперь каждый диплом является цифровым документом, регистрируется в единой базе. Более того, все дипломы, выданные с 1991 года, мы оцифровали – они теперь хранятся в общей базе. Теперь о написании дипломных работ. Мы серьезно усилили работу по антиплагиату. Раньше вузы в основном пользовались зарубежными сервисами – российскими и западными. Но, к сожалению, они ориентированы на свои собственные базы данных", – сообщил Саясат Нурбек.

Он также рассказал, что Национальный центр научно-технической экспертизы занимается агрегированием всей научно-технической информации.

"Создается Центр научно-технической информации. Мы знаем, как пишутся такие работы – это поставлено на конвейер, просто берутся готовые базы дипломных работ и быстро делается компиляция. За это люди еще и платят деньги. Теперь подход к плагиату будет ужесточен. Уже поступает большое количество жалоб по докторским и магистерским диссертациям. Возвраты... Вы сами себе добавляете головную боль", – отметил министр.

Министерство также намерено проверять, кто именно является автором дипломной работы – студент или третье лицо.

"Для этого мы несколько лет назад запустили инициативу по формированию культуры академической честности. Сейчас к ней подключилось большое количество университетов. Вопрос сложный – необходимо формировать культуру академической честности", – добавил Саясат Нурбек.

Таким образом, в Казахстане предпринимаются меры по усилению контроля над академической честностью и предотвращению случаев плагиата в дипломных работах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот этого министра надо самым первым проверить, вижу он все лазейки знает.
29.05.2025, 09:19
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