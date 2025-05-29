Министр энергетики Казахстана объяснил причины повышения оптовых цен на газ

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о запланированном повышении оптовых цен на газ на 33%. По его словам, это необходимо для достижения экономической нейтральности национального оператора «Казахгаз» и обеспечения устойчивости газовой отрасли. Комитет по регулированию естественных монополий будет контролировать конечные цены для потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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29 мая 2025 года, в кулуарах Astana International Forum, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал предстоящее повышение оптовых цен на газ. Он отметил, что увеличение цен на 33% для оптовых поставщиков является запланированной мерой, направленной на достижение экономической нейтральности национального оператора «Казахгаз».

«Если говорить об оптовых поставщиках, то это запланированное повышение на 33 процента», — сообщил министр.

Аккенженов подчеркнул, что «Казахгаз» ежедневно обеспечивает весь Казахстан голубым топливом и требует значительных инвестиций для поддержания своей деятельности. Он отметил, что поставки газа на внутренний рынок осуществляются по ценам ниже себестоимости, что делает необходимым повышение цен для обеспечения устойчивости отрасли.

«В России говорят, что "Газпром" — это народное достояние. Почему "Казахгаз" не может быть нашим народным достоянием? Это такая же газовая компания, которая ежедневно обеспечивает весь Казахстан голубым топливом. И, конечно, ее тоже нужно беречь. Если вы посмотрите, сколько "Казахгаз" инвестирует в то, чтобы добыть это голубое топливо, станет ясно, что это значительные затраты. Это тоже немалые расходы», — добавил глава Минэнерго.

Министр также отметил, что для обеспечения надежного источника газа необходимы большие инвестиции. Он подчеркнул, что на сегодняшний день поставки газа на внутренний рынок осуществляются по ценам ниже себестоимости, что требует пересмотра ценовой политики.