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29.05.2025, 12:47

В каком возрасте можно получить водительские права в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 691

Государственная корпорация «Правительство для граждан» озвучила официальную информацию о возрасте, с которого казахстанцы могут претендовать на получение водительских прав. Разъяснение было предоставлено 29 мая 2025 года в ответ на вопрос одного из жителей страны, сообщает Lada.kz

Фото kolesa.kz: UGC
Фото kolesa.kz: UGC

Когда можно получить водительское удостоверение

В государственном предприятии напомнили, что возможность получить водительские права зависит от возраста заявителя и категории транспортного средства, которым он планирует управлять.

С 16 лет — только мотоциклы с небольшим объемом двигателя

Так, граждане, достигшие 16-летнего возраста, могут претендовать на получение водительского удостоверения категории А1. Эта категория позволяет управлять мотоциклами с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров.

Категория А1 чаще всего выбирается для управления легкими мотоциклами, скутерами и мопедами, и является доступным вариантом для молодых водителей.

С 18 лет — доступ к более широкому перечню категорий

После достижения 18-летнего возраста граждане Казахстана могут оформить водительское удостоверение следующих категорий:

  • Категория А — для управления мотоциклами без ограничения объема двигателя;

  • Категория B — для легковых автомобилей общей массой до 3,5 тонн и количеством сидячих мест не более восьми (без учета водителя);

  • Категория B1 — включает квадроциклы и трициклы;

  • Категория C1 — позволяет управлять грузовыми автомобилями массой от 3,5 до 7,5 тонн.

Таким образом, получить полноценное водительское удостоверение для управления автомобилями или мотоциклами высокого класса можно только по достижении совершеннолетия.

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