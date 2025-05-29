18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.26
574.75
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.05.2025, 13:19

Минус кредит: кого из казахстанцев освободят от выплаты долгов

Новости Казахстана 0 2 180

Казахстанцы смогут избавиться от кредитов, оформленных на них без их ведома. Сенат одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает как судебное, так и досудебное списание мошеннических займов. Также документ вводит ряд нововведений для усиления финансовой безопасности и ограничения доступа мошенников к личным данным, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Долги за мошенников — аннулируют

Сенатор Сергей Карплюк представил законопроект, направленный на защиту казахстанцев от мошеннических кредитов. Основное нововведение — списание займов, оформленных без ведома граждан. Это станет возможным:

  • По решению суда;

  • А также во внесудебном порядке — если банк или микрофинансовая организация нарушили процедуры идентификации, например, не провели обязательную биометрию или не зафиксировали факт мошенничества.

Предусмотрен и экономический аспект: размер комиссии страховых агентов при оформлении займа ограничивается 10% от суммы страховой премии, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

Досудебное списание займов: новый механизм

Зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов уточнил, что с принятием поправок появится возможность досудебного списания кредитов. Основания для этого:

  • Отсутствие обязательного личного присутствия заемщика в "период охлаждения";

  • Отсутствие дополнительного согласия на получение займа.

В подобных случаях банк будет обязан аннулировать кредит без обращения в суд.

Меры по борьбе с мошенничеством: SIM-карты, переводы и блокировки

Документ также расширяет возможности банков и государственных структур по борьбе с финансовыми преступлениями:

  • Банки смогут отклонять подозрительные транзакции или блокировать их;

  • Им разрешается приостанавливать расходные операции по счету или электронному кошельку сроком до 5 рабочих дней при выявлении мошенничества;

  • Вводится запрет на продажу SIM-карт без биометрической идентификации;

  • Один абонент сможет зарегистрировать не более 10 SIM-карт;

  • Запрещается передача SIM-карт другим лицам.

Антифрод-центр Нацбанка объединит усилия с операторами связи и правоохранительными органами для быстрого реагирования на подозрительные операции.

Новый "период охлаждения": кредит не сразу

Еще одна мера защиты — 24-часовой "период охлаждения" между подписанием договора онлайн-займа и его фактической выдачей. Получить деньги можно будет только после повторного согласия заемщика.

Для граждан, впервые обращающихся за займом, вводится обязательное личное присутствие в отделении банка или МФО. Несоблюдение этих требований станет основанием для списания кредита без суда.

Иностранные банки: вход на рынок станет проще

В законопроекте предусмотрены и поправки, упрощающие допуск иностранных банков:

  • Сокращается перечень документов для открытия филиалов в Казахстане — требования будут зависеть от рейтинга материнской структуры;

  • Минимальные активы для открытия филиала снижаются с $20 млрд до $10 млрд.

Что еще: банкротства, венчурные фонды и защита данных

Проект закона охватывает и другие сферы финансовой безопасности и регулирования:

  • Уточняются правила внесудебного и судебного банкротства, а также критерии прекращения процедуры восстановления платежеспособности;

  • Банкам запрещается выдача кредитов гражданам, призванным на срочную воинскую службу — только при наличии официальной информации об этом;

  • Вводятся правила по обмену данными между антифрод-центром и операторами связи;

  • Требуется определить сроки информирования клиентов о неправомерном доступе к их банковским данным.

Итог

Законопроект под названием "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финрынка, защиты прав потребителей финуслуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации" был одобрен Сенатом в первом чтении. Однако для устранения замечаний депутатов его вернули в Мажилис на доработку.

Среди ключевых пожеланий — установление четких сроков информирования клиентов о попытках неправомерного получения микрокредитов и расширение прав антифрод-центра.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!