Минус кредит: кого из казахстанцев освободят от выплаты долгов

Казахстанцы смогут избавиться от кредитов, оформленных на них без их ведома. Сенат одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает как судебное, так и досудебное списание мошеннических займов. Также документ вводит ряд нововведений для усиления финансовой безопасности и ограничения доступа мошенников к личным данным, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: gov.kz

Долги за мошенников — аннулируют

Сенатор Сергей Карплюк представил законопроект, направленный на защиту казахстанцев от мошеннических кредитов. Основное нововведение — списание займов, оформленных без ведома граждан. Это станет возможным:

По решению суда;

А также во внесудебном порядке — если банк или микрофинансовая организация нарушили процедуры идентификации, например, не провели обязательную биометрию или не зафиксировали факт мошенничества.

Предусмотрен и экономический аспект: размер комиссии страховых агентов при оформлении займа ограничивается 10% от суммы страховой премии, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

Досудебное списание займов: новый механизм

Зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов уточнил, что с принятием поправок появится возможность досудебного списания кредитов. Основания для этого:

Отсутствие обязательного личного присутствия заемщика в "период охлаждения";

Отсутствие дополнительного согласия на получение займа.

В подобных случаях банк будет обязан аннулировать кредит без обращения в суд.

Меры по борьбе с мошенничеством: SIM-карты, переводы и блокировки

Документ также расширяет возможности банков и государственных структур по борьбе с финансовыми преступлениями:

Банки смогут отклонять подозрительные транзакции или блокировать их;

Им разрешается приостанавливать расходные операции по счету или электронному кошельку сроком до 5 рабочих дней при выявлении мошенничества;

Вводится запрет на продажу SIM-карт без биометрической идентификации;

Один абонент сможет зарегистрировать не более 10 SIM-карт;

Запрещается передача SIM-карт другим лицам.

Антифрод-центр Нацбанка объединит усилия с операторами связи и правоохранительными органами для быстрого реагирования на подозрительные операции.

Новый "период охлаждения": кредит не сразу

Еще одна мера защиты — 24-часовой "период охлаждения" между подписанием договора онлайн-займа и его фактической выдачей. Получить деньги можно будет только после повторного согласия заемщика.

Для граждан, впервые обращающихся за займом, вводится обязательное личное присутствие в отделении банка или МФО. Несоблюдение этих требований станет основанием для списания кредита без суда.

Иностранные банки: вход на рынок станет проще

В законопроекте предусмотрены и поправки, упрощающие допуск иностранных банков:

Сокращается перечень документов для открытия филиалов в Казахстане — требования будут зависеть от рейтинга материнской структуры;

Минимальные активы для открытия филиала снижаются с $20 млрд до $10 млрд.

Что еще: банкротства, венчурные фонды и защита данных

Проект закона охватывает и другие сферы финансовой безопасности и регулирования:

Уточняются правила внесудебного и судебного банкротства, а также критерии прекращения процедуры восстановления платежеспособности;

Банкам запрещается выдача кредитов гражданам, призванным на срочную воинскую службу — только при наличии официальной информации об этом;

Вводятся правила по обмену данными между антифрод-центром и операторами связи;

Требуется определить сроки информирования клиентов о неправомерном доступе к их банковским данным.

Итог

Законопроект под названием "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финрынка, защиты прав потребителей финуслуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации" был одобрен Сенатом в первом чтении. Однако для устранения замечаний депутатов его вернули в Мажилис на доработку.

Среди ключевых пожеланий — установление четких сроков информирования клиентов о попытках неправомерного получения микрокредитов и расширение прав антифрод-центра.