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29.05.2025, 14:52

Филиалам зарубежных банков откроют путь в Казахстан: порог активов хотят снизить до $10 млрд

Новости Казахстана 0 492

В Казахстане планируют смягчить требования для открытия филиалов иностранных банков. Сейчас минимальный порог активов составляет 20 млрд долларов, но ни один банк не воспользовался этой возможностью. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает снизить планку до 10 млрд долларов, чтобы активизировать интерес со стороны банков Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos/Vladru
Фото: depositphotos/Vladru

Власти Казахстана рассматривают возможность смягчения законодательных требований к открытию филиалов иностранных банков. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов 29 мая 2025 года в кулуарах Сената.

Восточная Европа и Азия проявляют интерес

По словам Кизатова, в настоящий момент интерес к выходу на казахстанский рынок проявляют банки из Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Однако конкретные наименования кредитных организаций он не раскрыл, сославшись на то, что переговоры с потенциальными участниками пока находятся на стадии предварительного изучения возможностей.

«Мы сейчас точное название этих банков дать не можем, потому что они находятся в процессе рассмотрения возможностей вхождения на банковский рынок. Пока никаких окончательных финальных решений не принималось», — пояснил представитель агентства.

Текущие требования мешают заходу иностранных банков

Кизатов отметил, что в настоящее время установленный законом порог по активам для открытия филиала иностранного банка в Казахстане составляет 20 миллиардов долларов. Эта норма действует уже пять лет, но за это время ни один зарубежный банк так и не вышел на рынок страны в формате филиала.

«За пять лет действия этой нормы ни один иностранный банк не открыл у нас филиала», — подчеркнул он.

Новый порог — 10 миллиардов долларов

С учётом поступающего интереса от стран с тесными торгово-экономическими связями с Казахстаном, регулятор провёл анализ активов потенциальных участников и предложил снизить минимальные требования к активам с 20 до 10 миллиардов долларов.

По мнению Кизатова, такое решение будет способствовать ускорению процесса входа иностранных банков в Казахстан, что, в свою очередь, укрепит конкуренцию и расширит финансовые возможности внутри страны.

«Мы заинтересованы во вхождении крупных иностранных банков. Если они подадут документы, мы в максимально короткие сроки постараемся рассмотреть эти документы», — заверил замглавы АРРФР.

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