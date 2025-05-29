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29.05.2025, 16:28

У «Тенгизшевройл» новый генеральный директор

Новости Казахстана 0 642

С 10 июня 2025 года руководство ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) перейдет к опытному управленцу с международным стажем — Уильяму Лакоби. Он сменит на посту Кевина Лайона, который будет продолжать карьеру в головном офисе Chevron, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы

Ротация в высшем руководстве

29 мая в пресс-службе ТШО сообщили о кадровых перестановках: с 10 июня 2025 года генеральным директором предприятия станет Уильям Лакоби. Его предшественник Кевин Лайон возглавлял ТШО с 2021 года и в этот период курировал реализацию масштабного Проекта будущего расширения (ПБР). Также при нем компания продолжала вносить весомый вклад в развитие нефтехимической отрасли Казахстана и поставляла газ для внутреннего потребления.

Согласно официальной информации, Кевин Лайон перейдет на новую руководящую должность в штаб-квартире Chevron.

Кто такой Уильям Лакоби

Уильям Лакоби обладает более чем 30-летним опытом работы в нефтегазовой отрасли. За свою карьеру он занимал как инженерные, так и управленческие посты в различных структурах Chevron в США, Индонезии и Анголе.

С 2021 года Лакоби возглавлял стратегическое бизнес-подразделение компании в Южной Африке. В его зоне ответственности находились активы в Анголе и Республике Конго, включая управление крупным СПГ-проектом в Анголе.

Сам Лакоби подчеркнул значимость нового назначения:

«Назначение генеральным директором ТШО в такой переломный момент в ее истории — большая честь для меня. Тенгизское месторождение — одно из самых сложных в мире с технической точки зрения, и наша компания будет по-прежнему нацелена на безопасную и надежную работу и поддержку экономического развития Казахстана», — заявил он.

Краткая справка о ТШО

ТОО «Тенгизшевройл» было основано в 1993 году на базе соглашения между правительством Казахстана и американской корпорацией Chevron. На сегодняшний день в числе партнеров предприятия:

  • Chevron — 50%

  • АО «НК «КазМунайГаз» — 20%

  • ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. — 25%

  • Лукойл — 5%

Срок действия соглашения о сотрудничестве рассчитан до 2033 года, то есть на 40 лет с момента основания.

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