У «Тенгизшевройл» новый генеральный директор

С 10 июня 2025 года руководство ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) перейдет к опытному управленцу с международным стажем — Уильяму Лакоби. Он сменит на посту Кевина Лайона, который будет продолжать карьеру в головном офисе Chevron, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: архив пресс-службы

Ротация в высшем руководстве

29 мая в пресс-службе ТШО сообщили о кадровых перестановках: с 10 июня 2025 года генеральным директором предприятия станет Уильям Лакоби. Его предшественник Кевин Лайон возглавлял ТШО с 2021 года и в этот период курировал реализацию масштабного Проекта будущего расширения (ПБР). Также при нем компания продолжала вносить весомый вклад в развитие нефтехимической отрасли Казахстана и поставляла газ для внутреннего потребления.

Согласно официальной информации, Кевин Лайон перейдет на новую руководящую должность в штаб-квартире Chevron.

Кто такой Уильям Лакоби

Уильям Лакоби обладает более чем 30-летним опытом работы в нефтегазовой отрасли. За свою карьеру он занимал как инженерные, так и управленческие посты в различных структурах Chevron в США, Индонезии и Анголе.

С 2021 года Лакоби возглавлял стратегическое бизнес-подразделение компании в Южной Африке. В его зоне ответственности находились активы в Анголе и Республике Конго, включая управление крупным СПГ-проектом в Анголе.

Сам Лакоби подчеркнул значимость нового назначения:

«Назначение генеральным директором ТШО в такой переломный момент в ее истории — большая честь для меня. Тенгизское месторождение — одно из самых сложных в мире с технической точки зрения, и наша компания будет по-прежнему нацелена на безопасную и надежную работу и поддержку экономического развития Казахстана», — заявил он.

Краткая справка о ТШО

ТОО «Тенгизшевройл» было основано в 1993 году на базе соглашения между правительством Казахстана и американской корпорацией Chevron. На сегодняшний день в числе партнеров предприятия:

Chevron — 50%

АО «НК «КазМунайГаз» — 20%

ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. — 25%

Лукойл — 5%

Срок действия соглашения о сотрудничестве рассчитан до 2033 года, то есть на 40 лет с момента основания.