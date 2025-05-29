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29.05.2025, 17:54

Нацбанк озвучил важное заявление касательно банковских карт казахстанцев

Новости Казахстана 0 512

Национальный банк Казахстана выступил с официальным обращением к населению, предупредив о росте числа случаев мошенничества, связанных с хищением данных банковских карт. Особенно уязвимыми становятся дети, играющие в онлайн-игры, где злоумышленники выдают себя за администраторов. В связи с этим регулятор дал ряд важных рекомендаций для граждан, сообщает Lada.kz

Фото: korocha.gosuslugi.ru
Фото: korocha.gosuslugi.ru

Мошенники активизировались: в зоне риска — дети и онлайн-игры

29 мая 2025 года Национальный банк Казахстана опубликовал заявление, в котором указал на тревожную тенденцию — участившиеся попытки хищения банковских данных казахстанцев через онлайн-игры. Мошенники выдают себя за сотрудников игровых платформ и под предлогом начисления детям виртуальных бонусов просят предоставить полные реквизиты банковских карт.

«Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт — номера карт, CVV-коды, а также SMS-коды», — говорится в сообщении.

Рекомендации для родителей: как защитить ребенка и его гаджет

В связи с этим Национальный банк настоятельно рекомендует родителям:

  • Проводить с детьми разъяснительные беседы о недопустимости передачи личной информации третьим лицам;

  • Устанавливать функции родительского контроля на смартфоны, планшеты и компьютеры, к которым у детей есть доступ;

  • Объяснять ребенку, что даже «игровые бонусы» не стоят риска потерять деньги родителей.

Общие советы гражданам по защите персональных данных

В целях предотвращения мошенничества Нацбанк напоминает всем гражданам о необходимости соблюдения цифровой гигиены. В частности:

  • Не передавайте конфиденциальные данные (CVV-код, пароли, SMS-коды) никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка или госоргана;

  • Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте файлы из неизвестных источников;

  • Не устанавливайте программы удаленного доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие, если в этом нет крайней необходимости.

Важно: чем не занимается Нацбанк

Пресс-служба регулятора напомнила, что Национальный банк:

  • Не открывает и не обслуживает счета физических лиц;

  • Не выдает кредиты гражданам;

  • Не оказывает юридических услуг;

  • Не проводит финансовые операции с населением.

Что делать при подозрении на мошенничество

Если вы получили звонок от лица, представляющегося сотрудником Нацбанка или госоргана, и у вас возникли сомнения в подлинности разговора — немедленно прервите связь. При необходимости обратитесь самостоятельно в соответствующее ведомство по официальному номеру телефона.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477», — добавили в НБК.

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