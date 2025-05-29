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29.05.2025, 18:41

Нефтяной потолок: что ждёт экономику Казахстана после 105 миллионов тонн

Новости Казахстана 0 690

Казахстан выйдет на пик добычи нефти в течение ближайших пяти лет, после чего роль нефтяной отрасли в экономике будет снижаться. Власти намерены компенсировать это за счёт ускоренного роста перерабатывающих и несырьевых секторов. На эти цели уже запущены проекты на десятки миллиардов долларов и предусмотрено масштабное государственное инвестирование, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

 

 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Пик нефтедобычи близок

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов на полях Астанинского международного форума (AIF) сообщил, что Казахстан достигнет максимального уровня добычи нефти в течение пяти лет. По прогнозам, объёмы вырастут до 105 миллионов тонн в год — по сравнению с 88 миллионами тонн, добытыми в 2024 году. Однако после достижения этого уровня ожидается снижение темпов роста отрасли и её доли в ВВП страны.

«Мы хотим, чтобы диверсификация происходила не за счёт падения нефтедобычи, а за счёт роста всей экономики», — отметил Касенов.

Нефть уступает место другим отраслям

По словам вице-министра, сейчас доля несырьевого сектора в ВВП составляет около 8–9%. Несмотря на снижение нефтедобычи в прошлом году, экономика страны в целом продемонстрировала рост в 4,8%, что в полтора раза превышает среднемировой показатель.

«Даже международные рейтинговые агентства удивляются темпам диверсификации. Им приходится перепроверять свои оценки, поскольку обрабатывающая промышленность в Казахстане растёт быстрее других отраслей», — заявил он.

Успехи и перспективы экспорта

Схожие позитивные изменения происходят и в сфере внешней торговли. Обрабатываемая продукция сейчас составляет около 35% казахстанского экспорта, показав рост на 12% в долларовом выражении за прошлый год.

Однако потенциал остаётся высоким. Большая часть экспортируемых металлов до сих пор не проходит достаточную переработку:

  • 99% меди экспортируется без глубокой обработки,

  • 87% алюминия — в сыром виде,

  • 77% свинца — также без передела.

Это даёт серьёзный резерв для наращивания добавленной стоимости в металлургии.

Инвестиции: $100 млрд в приоритетные отрасли

Касенов сообщил, что в стране можно реализовать проекты на сумму до $100 млрд в среднесрочной перспективе, включая переработку нефти, газа, металлов и развитие химической промышленности.

Уже сейчас:

  • На стадии реализации находятся проекты на $20 млрд,

  • Они создадут около 20 тысяч рабочих мест,

  • Госхолдингу «Байтерек» выделен 1 триллион тенге,

  • В 2025 году планируется финансирование проектов на сумму $14–15 млрд.

«Мы сознательно наращиваем инвестиционную активность, чтобы создать мощный валовый прирост в перерабатывающих секторах», — подчеркнул Касенов.

Прогноз: диверсификация ускорится

На фоне ограниченных перспектив роста в нефтяной отрасли, правительство Казахстана делает ставку на ускоренную диверсификацию экономики. Власти уверены: за счёт активных инвестиций и переработки сырья страна сможет обеспечить устойчивый экономический рост и компенсировать снижение доли нефтяного сектора.

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