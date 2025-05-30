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29.05.2025, 19:04

Что может пойти «не так» на границе Казахстана и Узбекистана: рассказ из первых уст

Новости Казахстана 0 495

Российский турист Алексей Мараховец поделился впечатлениями от пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном. Несмотря на раннее утро и огромную очередь из машин, путешественнику удалось пройти контроль быстрее остальных благодаря неожиданной помощи местных жителей. Он также отметил поразительное гостеприимство и дружелюбие узбекских пограничников, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: atpress.kz
Фото: atpress.kz

Узбекистан: страна теплого приёма и неожиданных решений

С ростом интереса к Узбекистану со стороны российских туристов и фрилансеров, особенно в последние годы, безопасность поездок в республику перестала быть поводом для тревоги. Тем не менее, самостоятельные путешествия без сопровождения гида всё ещё не получили широкого распространения, а некоторые опасения сохраняются.

Однако, как отмечает путешественник Алексей Мараховец, Узбекистан традиционно отличается исключительным гостеприимством, которое может соперничать даже с кавказским. В этом он убедился лично, въезжая в страну со стороны Казахстана.

Пробка на границе — и нестандартные предложения

По словам Мараховца, ранним утром, около 4 часов, на границе уже сформировалась длинная очередь из автомобилей. Туристы, уставшие после дороги, готовились к затяжному ожиданию. В этот момент к ним подошёл местный житель и предложил за 4000 рублей «продать» место в очереди ближе к контрольно-пропускному пункту. Россияне отказались от сделки.

Ситуация приняла неожиданный поворот, когда к ним обратился другой узбек. Он сообщил, что иностранцев, как правило, могут пропустить вне очереди — достаточно подъехать к пограничникам по встречной полосе и объяснить ситуацию.

«Решается по-человечески»: как действовали на КПП

Следуя совету, туристы направились прямо к шлагбауму. Дежуривший сержант спокойно выслушал их объяснения и действительно без промедлений разрешил проезд в буферную зону, минуя остальных в очереди.

Общее время прохождения границы заняло всего два часа — гораздо меньше, чем ожидалось. Пограничники проявили не только понимание, но и доброжелательность: они шутили, поддерживали настроение и на прощание пожелали путешественникам удачи в пути.

Границы как зеркало страны

История, по мнению Алексея Мараховца, является примером того, насколько важную роль играет человеческий фактор на границе. В его случае узбекские пограничники проявили ту самую национальную черту, за которую многие и любят Узбекистан — открытость и доброжелательность.

«Неожиданно, легко, тепло. Это был совершенно нетипичный опыт прохождения границы. Словно эпизод из доброго фильма», — подытожил путешественник.

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