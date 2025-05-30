"В казахстане школьника задушили на уроке из-за телефона": комментарий полиции

В Туркестанской области после сообщений о гибели 12-летнего школьника во время урока полиция провела расследование. По предварительной версии, причиной трагедии стало резкое ухудшение здоровья ребенка. Несмотря на слухи о насилии, экспертиза не подтвердила признаков удушения или побоев. Об этом сообщили в Telegram-канале ztb_qaz, передает Lada.kz
В казахстанском сегменте интернета активно обсуждается трагедия, произошедшая в селе Жумысшы Казыгуртского района Туркестанской области. Пользователи сообщали, что на уроке погиб 12-летний школьник, якобы задушенный одноклассником из-за конфликта, связанного с мобильным телефоном.
В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области подтвердили факт смерти школьника и рассказали, что было возбуждено уголовное дело по статье 141 части 2 Уголовного кодекса РК — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».
По данным следствия, ребенок почувствовал себя плохо прямо во время занятий. Его состояние резко ухудшилось, и, несмотря на попытки доставить его в медицинское учреждение, по дороге он скончался.
Полиция сообщила, что:
были допрошены очевидцы и преподаватели;
изучены видеозаписи;
проведён комплекс судебно-медицинских экспертиз.
Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате асфиксии — удушья, вызванного западанием языка в гортань. Это перекрыло дыхательные пути. При этом:
следов насильственной смерти не обнаружено;
на теле не было признаков побоев или удушения.
Таким образом, версия о том, что ребёнка якобы задушили, не подтвердилась. Следствие пришло к выводу, что криминального характера смерть не имела, и уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура проверила законность этого решения и утвердила постановление о прекращении дела.
Мать погибшего мальчика утверждает что ее ребенка можно было спасти. По ее словам, дежурный педагог услышал крики и открыл дверь, но, услышав что ученик «упал в обморок», не придал значения ситуации и ушёл.
Тем не менее, инцидент стал поводом для внутреннего разбирательства. В акимат было внесено официальное представление по устранению обстоятельств, способствовавших трагедии. В результате:
директор школы;
пять педагогов
были уволены по итогам рассмотрения представления.
Комментарии0 комментарий(ев)