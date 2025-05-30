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29.05.2025, 20:02

"В казахстане школьника задушили на уроке из-за телефона": комментарий полиции

Новости Казахстана 0 617

В Туркестанской области после сообщений о гибели 12-летнего школьника во время урока полиция провела расследование. По предварительной версии, причиной трагедии стало резкое ухудшение здоровья ребенка. Несмотря на слухи о насилии, экспертиза не подтвердила признаков удушения или побоев. Об этом сообщили в Telegram-канале ztb_qaz, передает Lada.kz

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Что произошло в школе?

В казахстанском сегменте интернета активно обсуждается трагедия, произошедшая в селе Жумысшы Казыгуртского района Туркестанской области. Пользователи сообщали, что на уроке погиб 12-летний школьник, якобы задушенный одноклассником из-за конфликта, связанного с мобильным телефоном.

Что говорят в полиции?

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области подтвердили факт смерти школьника и рассказали, что было возбуждено уголовное дело по статье 141 части 2 Уголовного кодекса РК — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

По данным следствия, ребенок почувствовал себя плохо прямо во время занятий. Его состояние резко ухудшилось, и, несмотря на попытки доставить его в медицинское учреждение, по дороге он скончался.

Результаты экспертизы

Полиция сообщила, что:

  • были допрошены очевидцы и преподаватели;

  • изучены видеозаписи;

  • проведён комплекс судебно-медицинских экспертиз.

Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате асфиксии — удушья, вызванного западанием языка в гортань. Это перекрыло дыхательные пути. При этом:

  • следов насильственной смерти не обнаружено;

  • на теле не было признаков побоев или удушения.

Таким образом, версия о том, что ребёнка якобы задушили, не подтвердилась. Следствие пришло к выводу, что криминального характера смерть не имела, и уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура проверила законность этого решения и утвердила постановление о прекращении дела.

Мать погибшего мальчика утверждает что ее ребенка можно было спасти. По ее словам, дежурный педагог услышал крики и открыл дверь, но, услышав что ученик «упал в обморок», не придал значения ситуации и ушёл.

Последствия для школы

Тем не менее, инцидент стал поводом для внутреннего разбирательства. В акимат было внесено официальное представление по устранению обстоятельств, способствовавших трагедии. В результате:

  • директор школы;

  • пять педагогов
    были уволены по итогам рассмотрения представления.

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