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29.05.2025, 20:52

Минтранс пообещал: летом билетов на поезда хватит всем казахстанцам

Новости Казахстана 0 527

В Министерстве транспорта Казахстана заверили, что в предстоящий высокий сезон казахстанцам не грозит дефицит мест в пассажирских поездах. Об этом сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Жанибек Тайжанов в ходе брифинга в СЦК, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: aif.ru
Фото: aif.ru

Дополнительные маршруты и новые направления

Для удовлетворения повышенного спроса в летние месяцы запланировано внедрение 12 дополнительных маршрутов:

  • 9 маршрутов будут направлены к популярному курортному направлению Алаколь;

  • 3 маршрута свяжут Астану с Алматы, Шымкентом и Карагандой (включая новый маршрут Балхаш – Караганда, запущенный в этом году).

По словам Тайжанова, эти меры позволят добавить около 300 тысяч мест в пассажирских поездах на летний период.

Увеличение длины составов

В ведомстве подчеркнули, что, помимо запуска новых маршрутов, будет производиться увеличение составов уже действующих поездов. Это будет достигнуто путем прицепки дополнительных вагонов, особенно в периоды пиковой загрузки.

«Благодаря данной мере мы рассчитываем, что в этот летний период дополнительно будет предоставлено порядка еще 1 миллиона мест», — отметил глава комитета.

Расширение географии маршрутов

Ранее сообщалось, что этим летом в Казахстане начнет работу 10 дополнительных железнодорожных сообщений до курортной зоны Балхаш. Помимо этого, в рамках летней транспортной программы с июня по сентябрь будет организовано 11 дополнительных маршрутов, обслуживающих самые востребованные направления.

Также весной текущего года было запущено новое сообщение Алматы – Балхаш, поезд по данному маршруту курсирует через день.

Традиция сезонных дополнительных поездов

Как напомнили в Минтрансе, подобные меры уже неоднократно предпринимались и в прошлом: дополнительные поезда вводились в период мартовских и декабрьских праздников, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки по стране.

Таким образом, в ведомстве уверены, что летний период пройдет без дефицита билетов, а казахстанцы смогут комфортно добраться до мест отдыха и обратно.

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