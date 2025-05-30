В Казахстане ввели платную верификацию мобильных устройств: что известно

С 25 мая 2025 года в Казахстане вступила в силу новая процедура верификации мобильных устройств, ввезённых в страну. Теперь за регистрацию по IMEI-коду необходимо платить. В Министерстве цифрового развития объяснили причины внедрения этой меры и привели международный опыт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: itut.by

Переход к платной системе: что изменилось?

С конца мая за регистрацию каждого устройства, ввезённого на территорию Казахстана, взимается плата в размере 1 МРП — 3932 тенге. Эта сумма взимается в рамках процедуры верификации по IMEI-коду.

Для частных лиц процедура остаётся бесплатной при условии, что устройства ввозятся в личных целях — не более двух телефонов в месяц или в год, в зависимости от страны происхождения.

Для бизнеса услуга стала платной, вне зависимости от количества устройств.

Почему верификацией занимается частная компания?

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, передача проекта частной компании — это вынужденная мера, обусловленная бюджетными ограничениями.

Проект реализуется на рыночных условиях , что позволяет избежать дополнительных расходов из государственного бюджета.

Кроме того, частный подход позволяет ускорить запуск системы.

Стоимость регистрации устанавливается на основе договорённостей между участниками рынка. Минцифры не принимает участия в формировании тарифа, подчёркивают в ведомстве.

Конкуренция среди операторов услуги

По словам представителей министерства, реализация услуги верификации осуществляется на конкурсной основе. Уже сегодня есть несколько компаний, заинтересованных в предоставлении данной услуги.

Важно, что, как отмечает Минцифры, жалоб от участников рынка на условия или навязывание тарифа не поступало.

Международная практика: как это работает в других странах?

В министерстве напомнили, что практика обязательной верификации устройств уже давно внедрена во многих государствах. При этом стоимость процедуры в ряде стран значительно выше:

Узбекистан : с 2019 года — от 3 000 до 4 000 тенге

Кыргызстан : с 2022 года — от 4 200 тенге

Азербайджан : с 2018 года — от 10 000 до 50 000 тенге

Турция : с 2021 года — более 750 долларов

Таджикистан: с 2023 года — от 4 500 тенге

Зачем нужна система верификации?

В Минцифры подчёркивают, что внедрение системы направлено на решение сразу нескольких задач:

Контроль импорта мобильных устройств;

Защита прав потребителей , которые приобретают «серые» телефоны;

Борьба с нелегальными схемами на рынке смартфонов.

Кроме того, опыт других стран показывает, что введение такой системы не привело к росту цен на телефоны. Производители и поставщики, как правило, перенаправляют ресурсы на улучшение сервисов, а не на компенсацию затрат, связанных с регистрацией.