В Казахстане ввели платную верификацию мобильных устройств: что известно

С 25 мая 2025 года в Казахстане вступила в силу новая процедура верификации мобильных устройств, ввезённых в страну. Теперь за регистрацию по IMEI-коду необходимо платить. В Министерстве цифрового развития объяснили причины внедрения этой меры и привели международный опыт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
С конца мая за регистрацию каждого устройства, ввезённого на территорию Казахстана, взимается плата в размере 1 МРП — 3932 тенге. Эта сумма взимается в рамках процедуры верификации по IMEI-коду.
Для частных лиц процедура остаётся бесплатной при условии, что устройства ввозятся в личных целях — не более двух телефонов в месяц или в год, в зависимости от страны происхождения.
Для бизнеса услуга стала платной, вне зависимости от количества устройств.
Как сообщили в Министерстве цифрового развития, передача проекта частной компании — это вынужденная мера, обусловленная бюджетными ограничениями.
Проект реализуется на рыночных условиях, что позволяет избежать дополнительных расходов из государственного бюджета.
Кроме того, частный подход позволяет ускорить запуск системы.
Стоимость регистрации устанавливается на основе договорённостей между участниками рынка. Минцифры не принимает участия в формировании тарифа, подчёркивают в ведомстве.
По словам представителей министерства, реализация услуги верификации осуществляется на конкурсной основе. Уже сегодня есть несколько компаний, заинтересованных в предоставлении данной услуги.
Важно, что, как отмечает Минцифры, жалоб от участников рынка на условия или навязывание тарифа не поступало.
В министерстве напомнили, что практика обязательной верификации устройств уже давно внедрена во многих государствах. При этом стоимость процедуры в ряде стран значительно выше:
Узбекистан: с 2019 года — от 3 000 до 4 000 тенге
Кыргызстан: с 2022 года — от 4 200 тенге
Азербайджан: с 2018 года — от 10 000 до 50 000 тенге
Турция: с 2021 года — более 750 долларов
Таджикистан: с 2023 года — от 4 500 тенге
В Минцифры подчёркивают, что внедрение системы направлено на решение сразу нескольких задач:
Контроль импорта мобильных устройств;
Защита прав потребителей, которые приобретают «серые» телефоны;
Борьба с нелегальными схемами на рынке смартфонов.
Кроме того, опыт других стран показывает, что введение такой системы не привело к росту цен на телефоны. Производители и поставщики, как правило, перенаправляют ресурсы на улучшение сервисов, а не на компенсацию затрат, связанных с регистрацией.
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