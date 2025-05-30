Владимир Путин провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым в Москве

Российский лидер Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о состоявшейся в Кремле встрече главы государства Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По его словам, Назарбаев находился в российской столице с визитом, в рамках которого и прошли переговоры.
«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — заявил Песков, слова которого приводит агентство РИА Новости.
Как ранее сообщал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подобные визиты Назарбаева в Москву не являются редкостью. Так, в декабре 2024 года он также приезжал в Россию с дружеским визитом и встречался с Владимиром Путиным.
В интервью казахстанскому изданию Ana Tili Токаев подчеркнул, что такие встречи происходят по инициативе самого Назарбаева.
«Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — пояснил глава государства.
Токаев также отметил, что поездки Назарбаева в Москву стали своего рода традицией, уходящей корнями в советское прошлое. До провозглашения независимости Казахстана, Нурсултан Назарбаев занимал высокие посты в советской номенклатуре, в том числе был председателем Совета министров Казахской ССР.
По мнению действующего президента Казахстана, подобные визиты отражают устойчивые связи, сформированные ещё во времена СССР, и подчеркивают особый характер отношений между бывшими союзными республиками и их лидерами.
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