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30.05.2025, 06:43

Кто вы, Турсенгали Алагузов? Человек, о котором теперь говорит весь Казахстан

Новости Казахстана 0 24 121

В Казахстане активно обсуждают беспрецедентный жест щедрости — бизнесмен Турсенгали Алагузов подарил 100 квартир своим сотрудникам. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс и даже политические призывы — пользователи соцсетей всерьез предлагают ему баллотироваться в президенты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: arnapress.kz
Фото: arnapress.kz

Щедрый подарок — повод для народной любви и обсуждений

Информационный повод стал настоящей сенсацией. Предприниматель Турсенгали Алагузов, владелец крупного бизнеса, безвозмездно передал жильё 100 своим работникам. Пользователи казахстанского сегмента соцсетей отреагировали мгновенно — десятки тысяч просмотров, репостов и комментариев.

Поступок вызвал волну поддержки и одобрения. Многие отмечают, что такого уровня социальной ответственности от бизнеса в стране не припомнят. Его назвали "примером настоящей заботы о людях" и образцом, которому стоит следовать другим предпринимателям.

Общественная реакция: от восторга до скепсиса

Несмотря на в целом позитивный фон, в обсуждениях звучали и критические нотки. Некоторые казахстанцы обратили внимание: если сотрудники компании не могли позволить себе квартиру до этого, не говорит ли это о невысоких зарплатах? С этой точки зрения, подарок — скорее устранение корпоративных перекосов, чем акт альтруизма.

Тем не менее большинство комментаторов оценили поступок положительно. Бизнесмена называют "совестью нации", "человеком слова" и "реальным лидером".

Предложение стать президентом

Одной из наиболее ярких реакций стал призыв баллотироваться на пост главы государства. В соцсетях пользователи пишут, что Алагузов уже показал, как должен заботиться о гражданах настоящий лидер. Мол, если бы подобное внимание к простым людям исходило от политиков, страна бы давно двигалась в другом направлении.

Кто такой Турсенгали Алагузов

Турсенгали Алагузов — известный казахстанский предприниматель. Он занимает видное место в деловых кругах страны, особенно в сфере инвестиций и промышленного производства.

В одном из интервью он рассказывал, что вложил порядка 40 миллионов долларов в развитие пивоваренного завода в Шымкенте. Из этой суммы около 15 миллионов ушло на строительство новых помещений — складов, производственных комплексов и инженерной инфраструктуры общей площадью 20 тысяч квадратных метров.

Социальная щедрость как редкое явление

Подаренные квартиры стали не просто актом щедрости, а важным событием в общественной жизни. Они подняли вопрос о социальной роли бизнеса и ответственности предпринимателей перед своими коллективами. Инициатива Алагузова воспринимается как вдохновляющий пример, который, по мнению граждан, достоин масштабирования — и, возможно, политического будущего.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Скорее всего в ближайшее время его зачистят.
30.05.2025, 03:41
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