В какие регионы Казахстана переселяются этнические казахи

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало свежую статистику по возвращению этнических казахов на историческую родину. Согласно данным на конец мая 2025 года, статус кандаса получили тысячи человек, прибывших преимущественно из соседних стран, сообщает Lada.kz

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Сколько кандасов прибыло в 2025 году

С января по май 2025 года в Казахстан вернулись и были официально признаны кандасами 4427 этнических казахов.

Как отметили в МТСЗН, с начала программы репатриации в 1991 году общее число вернувшихся в республику кандасов превысило 1 миллион 152 тысячи человек.

География происхождения новых кандасов

Основную часть репатриантов составляют выходцы из следующих стран:

Китай — 45,8%

Узбекистан — 40,9%

Туркменистан — 5,4%

Монголия — 3%

Россия — 2,3%

Другие страны — 2,6%

Возраст и уровень образования

По состоянию на 1 мая 2025 года, среди прибывших:

59,7% — лица трудоспособного возраста

31,9% — несовершеннолетние

8,4% — пенсионеры

Что касается уровня образования трудоспособных кандасов:

17,4% имеют высшее образование

26,8% — среднее специальное

53,6% — общее среднее

2,2% — не имеют образования

Где поселяются кандасы

Этнические казахи расселяются по всей стране, однако государство особенно поощряет переезд в трудодефицитные регионы. На 2025 год такими регионами признаны:

Акмолинская область

Абайская область

Костанайская область

Павлодарская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Восточно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

В этих регионах предусмотрена квота на прием кандасов — 2309 человек. На 1 мая текущего года в рамках квоты туда уже переселены 765 человек.

Поддержка от государства

Для кандасов, переезжающих в приоритетные регионы, предусмотрены различные меры господдержки:

Единовременная субсидия на переезд — 70 МРП (примерно 275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи

Компенсация аренды и коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года: от 15 до 30 МРП (от 59 тыс. до 118 тыс. тенге)



С начала года такие формы поддержки получили 339 кандасов, из которых 136 человек были трудоустроены на постоянной основе.

Новые инициативы по поддержке переселения

Для повышения привлекательности добровольного переселения в северные регионы Казахстана государством предприняты институциональные меры в поддержку работодателей.

Одним из ключевых нововведений стал сертификат экономической мобильности. Он выдается единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе и может быть использован:

для покупки или строительства жилья

либо для уплаты первоначального взноса по ипотеке

Размер поддержки составляет до 50% стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью.