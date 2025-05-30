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30.05.2025, 07:40

Казахстанка рассказывала про беременность — и люди отдавали ей миллионы

Новости Казахстана 0 1 033

В Темиртау Карагандинской области раскрыто крупное мошенничество: 26-летняя местная жительница, работавшая мастером в салоне красоты, воспользовалась сочувствием клиентов и знакомых, чтобы получить от них крупные суммы денег под вымышленным предлогом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

ФОТО: Shutterstock/Sambulov Yevgeniy
ФОТО: Shutterstock/Sambulov Yevgeniy

Легенда о "беременности" как способ наживы

Как сообщили 29 мая в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, женщина распространяла среди клиентов и знакомых трогательную историю о своей "второй беременности". Убеждая людей в том, что остро нуждается в средствах на роды и сопутствующие расходы, она просила занять деньги или оформить кредиты на свое имя.

«Работа в салоне красоты стала для нее удачным прикрытием. В непринужденных беседах с посетителями женщина рассказывала о тяжелой ситуации и вызывала сочувствие, играя на эмоциях. Многие соглашались помочь, оформляя рассрочки или беря кредиты», — отметили в полиции.

Полтора года обмана

На протяжении полутора лет женщина регулярно возвращала долги, создавая видимость добросовестности. Это укрепляло доверие со стороны новых "жертв". Однако в начале 2025 года схема дала сбой — обязательства стали накапливаться, а выплаты прекратились.

Первые заявления в полицию

Первыми в полицию обратились две 25-летние жительницы Темиртау. Одна из них потеряла 650 тысяч тенге, другая — 2,2 миллиона. В тот же день заявление подала и 27-летняя горожанка, которой мошенница не вернула 1 миллион тенге. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

Масштаб аферы

На данный момент полицией доказано участие женщины в 38 эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенного доверчивым жителям Темиртау, составила 50 миллионов тенге.

Следствие продолжается. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не принимать финансовые решения, полагаясь исключительно на эмоциональные рассказы, даже если они кажутся убедительными.

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