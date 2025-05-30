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30.05.2025, 08:27

Сколько на самом деле стоит пригнать авто в Казахстан из-за границы

Новости Казахстана 0 2 440

Из-за стремительного роста цен на автомобили внутри страны всё больше казахстанцев рассматривают возможность покупки транспортного средства за рубежом. Однако при ввозе авто на территорию Казахстана необходимо быть готовым к ряду обязательных платежей. Комитет государственных доходов (КГД) подробно разъяснил порядок уплаты сборов при таможенном оформлении, сообщает Lada.kz

Иллюстрация: kp.kz
Иллюстрация: kp.kz

Основные обязательные платежи

При ввозе автомобиля в Казахстан в 2025 году необходимо уплатить следующие сборы:

  • Таможенный сбор за декларирование
    Составляет 6 МРП, что эквивалентно 23 592 тенге на 2025 год.
    (Основание: Постановление Правительства РК от 5 апреля 2018 года №171.)

  • Ввозная таможенная пошлина
    Определяется в зависимости от параметров автомобиля:

    • Ставка варьируется от 0% до 18% — в зависимости от:

      • года выпуска,

      • объема двигателя,

      • типа двигателя (бензиновый, дизельный, электрический и др.).

    • Может быть установлена в фиксированном размере, если это предусмотрено нормативами.
      (Основание: Решение Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 года №80.)

  • Акцизный налог
    Применяется только к легковым автомобилям и иным моторным транспортным средствам, предназначенным преимущественно для перевозки пассажиров, если объем двигателя превышает 3000 куб. см.

    • Ставка составляет 100 тенге за 1 куб. см.

    • Таким образом, при минимальном объеме 3000 см³ акциз составит от 300 000 тенге.
      (Основание: пункт 4 статьи 463 Налогового кодекса.)

  • Налог на добавленную стоимость (НДС)

    • Ставка: 12%.

    • Начисляется на облагаемый импорт, то есть на совокупную таможенную стоимость автомобиля с учетом пошлин и акциза.

Возможность пониженных пошлин по линии ВТО

Отдельным порядком регулируется ввоз транспортных средств в рамках участия Казахстана во Всемирной торговой организации:

  • Возможна уплата пониженных ставок ввозных пошлин, установленных в соответствии с международными обязательствами РК.

  • Ограничение: такие автомобили нельзя вывозить за пределы Казахстана после их оформления по ВТО-шным ставкам.

Важные замечания для покупателей

  • Итоговая сумма всех обязательных платежей может существенно увеличить стоимость автомобиля, особенно если он имеет мощный двигатель или выпущен недавно.

  • Перед покупкой важно рассчитать все расходы заранее, включая доставку, сертификацию и регистрацию.

  • Условия могут отличаться в зависимости от страны происхождения автомобиля и применяемых международных соглашений.

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