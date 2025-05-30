Сколько на самом деле стоит пригнать авто в Казахстан из-за границы

Из-за стремительного роста цен на автомобили внутри страны всё больше казахстанцев рассматривают возможность покупки транспортного средства за рубежом. Однако при ввозе авто на территорию Казахстана необходимо быть готовым к ряду обязательных платежей. Комитет государственных доходов (КГД) подробно разъяснил порядок уплаты сборов при таможенном оформлении, сообщает Lada.kz
При ввозе автомобиля в Казахстан в 2025 году необходимо уплатить следующие сборы:
Таможенный сбор за декларирование
Составляет 6 МРП, что эквивалентно 23 592 тенге на 2025 год.
(Основание: Постановление Правительства РК от 5 апреля 2018 года №171.)
Ввозная таможенная пошлина
Определяется в зависимости от параметров автомобиля:
Ставка варьируется от 0% до 18% — в зависимости от:
года выпуска,
объема двигателя,
типа двигателя (бензиновый, дизельный, электрический и др.).
Может быть установлена в фиксированном размере, если это предусмотрено нормативами.
(Основание: Решение Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 года №80.)
Акцизный налог
Применяется только к легковым автомобилям и иным моторным транспортным средствам, предназначенным преимущественно для перевозки пассажиров, если объем двигателя превышает 3000 куб. см.
Ставка составляет 100 тенге за 1 куб. см.
Таким образом, при минимальном объеме 3000 см³ акциз составит от 300 000 тенге.
(Основание: пункт 4 статьи 463 Налогового кодекса.)
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Ставка: 12%.
Начисляется на облагаемый импорт, то есть на совокупную таможенную стоимость автомобиля с учетом пошлин и акциза.
Отдельным порядком регулируется ввоз транспортных средств в рамках участия Казахстана во Всемирной торговой организации:
Возможна уплата пониженных ставок ввозных пошлин, установленных в соответствии с международными обязательствами РК.
Ограничение: такие автомобили нельзя вывозить за пределы Казахстана после их оформления по ВТО-шным ставкам.
Итоговая сумма всех обязательных платежей может существенно увеличить стоимость автомобиля, особенно если он имеет мощный двигатель или выпущен недавно.
Перед покупкой важно рассчитать все расходы заранее, включая доставку, сертификацию и регистрацию.
Условия могут отличаться в зависимости от страны происхождения автомобиля и применяемых международных соглашений.
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