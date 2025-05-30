Сколько на самом деле стоит пригнать авто в Казахстан из-за границы

Из-за стремительного роста цен на автомобили внутри страны всё больше казахстанцев рассматривают возможность покупки транспортного средства за рубежом. Однако при ввозе авто на территорию Казахстана необходимо быть готовым к ряду обязательных платежей. Комитет государственных доходов (КГД) подробно разъяснил порядок уплаты сборов при таможенном оформлении, сообщает Lada.kz