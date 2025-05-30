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30.05.2025, 09:46

С 1 июня: в Казахстане стартует система единого ваучера для детей

Новости Казахстана 0 635

С 1 июня 2025 года в Казахстане стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера, который охватывает сферы спорта, творчества и дополнительного образования. Об этом сообщает Министерство культуры и информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Проект будет реализован на территории шести городов: Астаны, Шымкента, Караганды, Кызылорды, Атырау и Актобе. Основная цель инициативы — создать для детей безопасную и качественную среду для занятий внеурочной деятельностью.

Что такое единый ваучер

Единый ваучер — это цифровой инструмент, с помощью которого государство будет финансировать участие ребенка в кружках, спортивных секциях и других образовательных программах. Нововведение предполагает объединение всех организаций, как государственных, так и частных, на единой цифровой платформе.

При этом ваучер будет закрепляться не за конкретным учреждением, а персонально за ребенком. Это позволит свободно менять направления обучения — от спорта к искусству или дополнительному образованию — без необходимости повторной подачи заявок и потери финансирования.

Причины перехода на новую систему

По данным министерства, текущая система финансирования выявила ряд серьезных нарушений:

  • массовые приписки детей для искусственного завышения посещаемости;

  • проведение занятий в квартирах и других неприспособленных помещениях без соблюдения санитарных норм;

  • привлечение к работе с детьми лиц, ранее имевших судимость;

  • более 8 тысяч детей числились в системе, но на самом деле занятия не посещали.

Все это указывает на неэффективное использование государственных средств и риски для здоровья и безопасности детей.

Форматы ваучеров

В рамках проекта будут предусмотрены два основных типа ваучеров:

  • Целевой ваучер — предоставляет доступ к занятиям в государственных учреждениях без необходимости вставать в очередь.

  • Универсальный ваучер — дает возможность выбрать частную или негосударственную организацию. Очередность в этом случае будет определяться на основе возраста ребенка и социального статуса семьи.

Это позволит обеспечить более справедливое распределение ресурсов.

Требования к учреждениям

Организации, принимающие участие в программе, должны соответствовать ряду критериев:

  • наличие безопасной инфраструктуры;

  • соблюдение санитарных и противопожарных требований;

  • наличие утвержденных образовательных программ;

  • наличие квалифицированного педагогического состава.

Каждое посещение будет фиксироваться в цифровом формате, что обеспечит прозрачность учета и исключит злоупотребления.

Кто реализует проект

Проект будет реализован в сотрудничестве четырех министерств:

  • Министерство культуры и информации — за направление творчества;

  • Министерство туризма и спорта — за спортивные секции;

  • Министерство цифрового развития — за техническое сопровождение платформы;

  • Министерство просвещения — за сферу дополнительного образования.

Цель проекта

По словам представителей ведомств, запуск ваучерной системы направлен на улучшение адресного финансирования, повышение качества предоставляемых услуг, а также минимизацию коррупционных и мошеннических схем. В конечном итоге, все усилия сосредоточены на создании благоприятных условий для гармоничного развития казахстанских детей.

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