С 1 июня: в Казахстане стартует система единого ваучера для детей

С 1 июня 2025 года в Казахстане стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера, который охватывает сферы спорта, творчества и дополнительного образования. Об этом сообщает Министерство культуры и информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz
Проект будет реализован на территории шести городов: Астаны, Шымкента, Караганды, Кызылорды, Атырау и Актобе. Основная цель инициативы — создать для детей безопасную и качественную среду для занятий внеурочной деятельностью.
Единый ваучер — это цифровой инструмент, с помощью которого государство будет финансировать участие ребенка в кружках, спортивных секциях и других образовательных программах. Нововведение предполагает объединение всех организаций, как государственных, так и частных, на единой цифровой платформе.
При этом ваучер будет закрепляться не за конкретным учреждением, а персонально за ребенком. Это позволит свободно менять направления обучения — от спорта к искусству или дополнительному образованию — без необходимости повторной подачи заявок и потери финансирования.
По данным министерства, текущая система финансирования выявила ряд серьезных нарушений:
массовые приписки детей для искусственного завышения посещаемости;
проведение занятий в квартирах и других неприспособленных помещениях без соблюдения санитарных норм;
привлечение к работе с детьми лиц, ранее имевших судимость;
более 8 тысяч детей числились в системе, но на самом деле занятия не посещали.
Все это указывает на неэффективное использование государственных средств и риски для здоровья и безопасности детей.
В рамках проекта будут предусмотрены два основных типа ваучеров:
Целевой ваучер — предоставляет доступ к занятиям в государственных учреждениях без необходимости вставать в очередь.
Универсальный ваучер — дает возможность выбрать частную или негосударственную организацию. Очередность в этом случае будет определяться на основе возраста ребенка и социального статуса семьи.
Это позволит обеспечить более справедливое распределение ресурсов.
Организации, принимающие участие в программе, должны соответствовать ряду критериев:
наличие безопасной инфраструктуры;
соблюдение санитарных и противопожарных требований;
наличие утвержденных образовательных программ;
наличие квалифицированного педагогического состава.
Каждое посещение будет фиксироваться в цифровом формате, что обеспечит прозрачность учета и исключит злоупотребления.
Проект будет реализован в сотрудничестве четырех министерств:
Министерство культуры и информации — за направление творчества;
Министерство туризма и спорта — за спортивные секции;
Министерство цифрового развития — за техническое сопровождение платформы;
Министерство просвещения — за сферу дополнительного образования.
По словам представителей ведомств, запуск ваучерной системы направлен на улучшение адресного финансирования, повышение качества предоставляемых услуг, а также минимизацию коррупционных и мошеннических схем. В конечном итоге, все усилия сосредоточены на создании благоприятных условий для гармоничного развития казахстанских детей.
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