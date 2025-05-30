Безумие на АЗС: казахстанец с бензопилой напал на прохожих (видео)

Инцидент произошёл в ночь на 30 мая в городе Аксай, Бурлинского района. На одной из автозаправочных станций неизвестный мужчина с бензопилой вел себя крайне агрессивно — он нападал на автомобили и бросался на людей. Видео с места происшествия опубликовала районная полиция, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Видео с места происшествия появилось в соцсетях

Кадры, на которых зафиксированы действия мужчины с включенной бензопилой, появились на официальной странице полиции Бурлинского района в Instagram. На записи видно, как он подбегает к прохожим и ведёт себя угрожающе, создавая опасность для окружающих.

Подозреваемый оказался на учете у психиатра

По информации, предоставленной полицией, мужчину удалось оперативно задержать. Впоследствии выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его действия квалифицированы как потенциально опасные как для себя, так и для окружающих.

Дальнейшие действия полиции

После задержания мужчину доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. В настоящее время рассматривается вопрос о его госпитализации в Областной центр психического здоровья.