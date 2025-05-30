Высшее зарубежное: куда уезжает учиться будущее Казахстана

Выпускники из Казахстана продолжают массово выезжать за границу для получения образования по международной стипендиальной программе «Болашак». Большинство выбирает магистратуру в США и Великобритании, при этом государство усиливает поддержку подготовки востребованных специалистов и внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

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Куда и чему учатся стипендиаты

По данным Комитета высшего и послевузовского образования, с 3 марта по 16 мая 2025 года по категории «самостоятельно поступивший претендент на академическое обучение» в зарубежные вузы подано 675 заявок. Из них:

655 человек поступили в магистратуру;

20 человек выбрали обучение в докторантуре.

Направления, по которым распределились будущие студенты:

Социальные науки — 231 человек;

Инженерно-технические специальности — 211;

Образование — 163;

Медицина — 43;

Естественные науки — 20;

Креативные индустрии — 7.

География зарубежного обучения

Наибольшее количество казахстанцев выбрало Соединённые Штаты Америки:

США — 425 человек (62,96%);

Великобритания — 234 человека (34,67%);

Австралия — 7 человек (1,04%);

Нидерланды, Россия, Чехия — по 2 человека (по 0,30%);

Ирландия, Франция, Швеция — по 1 человеку (по 0,15%).

Внутренний госзаказ: ставка на инженеров и педагогов

Параллельно с отправкой студентов за рубеж, в Казахстане формируется государственный заказ на обучение наиболее востребованных специалистов.

В 2025 году:

60% грантов выделено на подготовку инженерных и сельскохозяйственных кадров;

21% — на обучение будущих учителей;

19% — на специалистов в сфере услуг, гуманитарных и естественных наук, а также бизнеса.

Всего господдержкой планируется охватить 79,9 тыс. студентов. Для сравнения, в 2024 году из 183,6 тыс. студентов, обучающихся по государственному заказу, 76,6 тыс. получили поддержку.

Иностранные студенты: рост притока продолжается

Привлечение иностранных студентов также остается приоритетом: