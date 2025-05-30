Высшее зарубежное: куда уезжает учиться будущее Казахстана

Выпускники из Казахстана продолжают массово выезжать за границу для получения образования по международной стипендиальной программе «Болашак». Большинство выбирает магистратуру в США и Великобритании, при этом государство усиливает поддержку подготовки востребованных специалистов и внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
По данным Комитета высшего и послевузовского образования, с 3 марта по 16 мая 2025 года по категории «самостоятельно поступивший претендент на академическое обучение» в зарубежные вузы подано 675 заявок. Из них:
655 человек поступили в магистратуру;
20 человек выбрали обучение в докторантуре.
Направления, по которым распределились будущие студенты:
Социальные науки — 231 человек;
Инженерно-технические специальности — 211;
Образование — 163;
Медицина — 43;
Естественные науки — 20;
Креативные индустрии — 7.
Наибольшее количество казахстанцев выбрало Соединённые Штаты Америки:
США — 425 человек (62,96%);
Великобритания — 234 человека (34,67%);
Австралия — 7 человек (1,04%);
Нидерланды, Россия, Чехия — по 2 человека (по 0,30%);
Ирландия, Франция, Швеция — по 1 человеку (по 0,15%).
Параллельно с отправкой студентов за рубеж, в Казахстане формируется государственный заказ на обучение наиболее востребованных специалистов.
В 2025 году:
60% грантов выделено на подготовку инженерных и сельскохозяйственных кадров;
21% — на обучение будущих учителей;
19% — на специалистов в сфере услуг, гуманитарных и естественных наук, а также бизнеса.
Всего господдержкой планируется охватить 79,9 тыс. студентов. Для сравнения, в 2024 году из 183,6 тыс. студентов, обучающихся по государственному заказу, 76,6 тыс. получили поддержку.
Привлечение иностранных студентов также остается приоритетом:
В 2025 году их доля составит 4,5%,
Тогда как в 2024 году она составляла 4,3%.
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