Китай, Турция, Индия: кто управляет и кто строит в Казахстане?

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало свежие данные о количестве иностранных граждан, работающих на территории республики. Статистика представлена по состоянию на 1 мая 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: с сайта "Ак Жайык"

Общее число трудовых мигрантов

По официальным разрешениям, выданным местными исполнительными органами, в Казахстане трудятся 14 283 иностранных гражданина.

Страны с наибольшим числом трудовых мигрантов

По данным министерства, основными странами, откуда в Казахстан приезжают трудовые мигранты, являются:

Китай – 5054 человека

Узбекистан – 1926 человек

Турция – 1079 человек

Индия – 1078 человек

Категории привлекаемой иностранной рабочей силы (ИРС)

Разрешения на привлечение иностранцев распределяются по следующим категориям:

Первая категория — руководители и их заместители: 567 разрешений

Вторая категория — руководители структурных подразделений: 2379 разрешений

Третья категория — специалисты: 4392 человека

Четвертая категория — квалифицированные рабочие: 1037 человек

Сезонные рабочие : 2271 человек

Корпоративный перевод (перемещение сотрудников внутри транснациональных компаний): 3637 человек

Работодатели и занятость казахстанцев

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 1808 работодателей, использующих труд иностранных специалистов. Вместе с тем на тех же предприятиях заняты более 352 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96,1% от общей численности работников.

Сферы, где трудится наибольшее количество иностранных граждан

Наибольшая концентрация иностранных работников наблюдается в следующих отраслях:

Строительство – 5027 человек

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2271 человек

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1329 человек

Обрабатывающая промышленность – 1252 человека

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Министерство труда ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранцев, чтобы сбалансировать внутренний рынок труда. На 2025 год квота была определена в размере 0,2% от общей численности рабочей силы, что составляет 14,8 тыс. единиц. Однако в марте, с учётом потребностей регионов, лимит был увеличен до 16,5 тыс. единиц.