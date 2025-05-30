Китай, Турция, Индия: кто управляет и кто строит в Казахстане?

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало свежие данные о количестве иностранных граждан, работающих на территории республики. Статистика представлена по состоянию на 1 мая 2025 года, сообщает Lada.kz
По официальным разрешениям, выданным местными исполнительными органами, в Казахстане трудятся 14 283 иностранных гражданина.
По данным министерства, основными странами, откуда в Казахстан приезжают трудовые мигранты, являются:
Китай – 5054 человека
Узбекистан – 1926 человек
Турция – 1079 человек
Индия – 1078 человек
Разрешения на привлечение иностранцев распределяются по следующим категориям:
Первая категория — руководители и их заместители: 567 разрешений
Вторая категория — руководители структурных подразделений: 2379 разрешений
Третья категория — специалисты: 4392 человека
Четвертая категория — квалифицированные рабочие: 1037 человек
Сезонные рабочие: 2271 человек
Корпоративный перевод (перемещение сотрудников внутри транснациональных компаний): 3637 человек
На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 1808 работодателей, использующих труд иностранных специалистов. Вместе с тем на тех же предприятиях заняты более 352 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96,1% от общей численности работников.
Наибольшая концентрация иностранных работников наблюдается в следующих отраслях:
Строительство – 5027 человек
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2271 человек
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1329 человек
Обрабатывающая промышленность – 1252 человека
Министерство труда ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранцев, чтобы сбалансировать внутренний рынок труда. На 2025 год квота была определена в размере 0,2% от общей численности рабочей силы, что составляет 14,8 тыс. единиц. Однако в марте, с учётом потребностей регионов, лимит был увеличен до 16,5 тыс. единиц.
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