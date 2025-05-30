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30.05.2025, 11:46

Валютная лихорадка: почему казахстанцы скупают юани миллионами

Новости Казахстана 0 1 667

В апреле 2025 года в Казахстане зафиксирован резкий рост интереса к китайской валюте. Чистая покупка юаней через обменные пункты составила 148,6 млн тенге — максимум с начала года. Эксперты связывают это не только с курсом, но и с углублением торгово-экономических связей с КНР, сообщает Lada.kz

Фото: cnbc.com
Фото: cnbc.com

Апрельский всплеск: новые цифры от Нацбанка

Согласно данным Национального банка Казахстана, в апреле 2025 года объем чистой покупки китайских юаней составил 148,6 млн тенге. Это наибольшее значение за весь год, особенно если учесть, что в марте отмечалась отрицательная динамика, а в феврале — скромный спрос. Таким образом, апрель стал точкой разворота на фоне нестабильности валютных предпочтений казахстанцев.

Где покупают, а где продают: региональная карта спроса

Наибольшая активность на рынке юаня наблюдается в крупнейших экономических центрах страны:

  • Алматы — 103,9 млн тенге (почти 70% от общего объема);

  • Астана — 27,6 млн тенге;

  • Костанайская область — 7,8 млн тенге;

  • Карагандинская область — 5,4 млн тенге;

  • Павлодарская область — 4,7 млн тенге;

  • Северо-Казахстанская область — 4,2 млн тенге;

  • Шымкент — 3,5 млн тенге.

В то же время, в ряде регионов был зафиксирован превышающий объем продаж юаня:

  • Восточно-Казахстанская область — минус 5,8 млн тенге;

  • Западно-Казахстанская область — минус 3,8 млн тенге;

  • Алматинская область — минус 2,1 млн тенге.

В других регионах, включая Абайскую, Атыраускую и Жамбылскую области, спрос был минимален или вовсе ушёл в отрицательные значения.

Комментарий эксперта: устойчивый интерес к юаню

По мнению Максима Колесникова, старшего сотрудника обменного пункта, восстановление интереса к юаню — это не краткосрочный эффект, а реакция на долговременные изменения в экономике и валютной политике.

«Апрельский всплеск — это не просто восстановление после слабого марта. Он отражает ожидания населения по укреплению юаня и дальнейшему развитию торговли с Китаем», — отметил Колесников.

Факторы, влияющие на рост популярности юаня

Эксперты выделяют сразу несколько причин, которые делают китайскую валюту всё более привлекательной для казахстанцев:

  • Углубление торговых связей с Китаем: по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и КНР достиг $43,8 млрд, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим годом.

  • Расширение электронной коммерции: рост популярности китайских интернет-площадок увеличивает использование юаня как расчётной валюты.

  • Курс юаня: за год китайская валюта укрепилась по отношению к тенге почти на 16% — с 61,09 до 70,86 тенге (данные на 30 мая 2024 и 2025 годов).

  • Диверсификация валютных сбережений: на фоне глобальной турбулентности юань рассматривается как надёжная альтернатива доллару и рублю.

Новый валютный тренд

Переход юаня из категории спекулятивного актива в устойчивый элемент личных сбережений и бизнес-расчетов становится всё более очевидным. Специалисты отмечают, что в условиях роста китайского влияния в логистике, финансах и цифровой торговле, китайская валюта уверенно укрепляет свои позиции в структуре валютного спроса Казахстана.

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