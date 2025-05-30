Балаева: слухи о смерти Сары Назарбаевой — недопустимая выходка

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева прокомментировала появившиеся в медиа и соцсетях сообщения о смерти Сары Назарбаевой — супруги первого президента страны. В беседе с журналистами она осудила действия распространявших недостоверную информацию и подчеркнула важность опоры на проверенные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В мае 2025 года в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о якобы смерти Сары Назарбаевой. Однако эти данные оперативно были опровергнуты.
Редакция Tengrinews.kz, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что сведения о смерти не подтвердились. Также опровержение распространил Национальный госпиталь медицинского центра Управления делами Президента, где Сару Назарбаеву продолжают лечить. Там официально заявили, что пациентка жива.
Аида Балаева, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Акорды, подчеркнула:
"Мне кажется, мы проявили крайнюю жестокость по отношению к человеку, который находится на лечении. Если честно, я конкретно не знаю, потому что это касается личной жизни человека, её семьи. Понятно, что это семья первого президента, но то, что распространили информацию о смерти, — это очень жестоко".
Министр также выразила мнение, что в таких ситуациях особенно важно руководствоваться достоверными и официальными источниками информации. Она одобрила действия пресс-секретаря первого президента, который своевременно опроверг слухи:
"Информацию опроверг пресс-секретарь, и правильно сделал, потому что всегда нужно доверять достоверной информации".
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