Балаева: слухи о смерти Сары Назарбаевой — недопустимая выходка

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева прокомментировала появившиеся в медиа и соцсетях сообщения о смерти Сары Назарбаевой — супруги первого президента страны. В беседе с журналистами она осудила действия распространявших недостоверную информацию и подчеркнула важность опоры на проверенные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Сара Назарбаева. Фото: vecher.kz: UGC

Что произошло

В мае 2025 года в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о якобы смерти Сары Назарбаевой. Однако эти данные оперативно были опровергнуты.

Редакция Tengrinews.kz, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что сведения о смерти не подтвердились. Также опровержение распространил Национальный госпиталь медицинского центра Управления делами Президента, где Сару Назарбаеву продолжают лечить. Там официально заявили, что пациентка жива.

Позиция министра культуры

Аида Балаева, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Акорды, подчеркнула:

"Мне кажется, мы проявили крайнюю жестокость по отношению к человеку, который находится на лечении. Если честно, я конкретно не знаю, потому что это касается личной жизни человека, её семьи. Понятно, что это семья первого президента, но то, что распространили информацию о смерти, — это очень жестоко".

Министр также выразила мнение, что в таких ситуациях особенно важно руководствоваться достоверными и официальными источниками информации. Она одобрила действия пресс-секретаря первого президента, который своевременно опроверг слухи: