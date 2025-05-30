С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособие

В Казахстане вводится важное новшество в сфере защиты прав детей: с 1 июля 2025 года стартует программа профессиональных приемных семей. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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В чем суть нововведения?

Согласно заявлению представителя Минпросвещения, новая форма семейного устройства предполагает размещение детей, оставшихся без родительского попечения, напрямую в профессиональные семьи, без помещения в интернаты.

«Это временная, но крайне важная мера. Она обеспечит детям безопасную домашнюю среду, где каждый ребенок будет окружен вниманием и заботой», — отметил Едил Оспан.

Кто сможет стать профессиональной приемной семьей?

Для участия в программе кандидаты обязаны пройти специальную психологическую подготовку. Обучение будет проводиться в:

специализированных организациях для детей-сирот;

аккредитованных учреждениях, занимающихся устройством детей в семьи.

Назначение приемных воспитателей будет осуществляться органами опеки после рассмотрения всех документов и оценки соответствия требованиям законодательства.

Какие дети будут направляться в такие семьи?

Профессиональные приемные семьи будут принимать детей из уязвимых категорий:

Сироты; Дети, оставшиеся без попечения родителей; Безнадзорные и беспризорные дети; Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения.

Ожидается, что в одной семье могут одновременно находиться до четырех детей. Это позволит обеспечить индивидуальный подход и создать максимально комфортные условия для каждого ребенка.

Финансовая поддержка и статус воспитателей

Воспитатели, принявшие участие в программе, получат государственную поддержку:

ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка;

отдельную оплату за саму услугу по воспитанию.

Таким образом, государство не только берет на себя часть финансовой нагрузки, но и официально признает труд приемных родителей как профессиональный.

Контекст: существующие формы семейного устройства

На сегодняшний день в Казахстане применяются следующие формы устройства детей:

Усыновление — полное принятие ребенка в семью с предоставлением всех прав;

Опека или попечительство — временное или постоянное представительство интересов ребенка;

Патронат — временная форма устройства при участии государственных служб;

Приемная семья — длительное проживание ребенка в семье на основании договора с государством.

Новая модель профессиональной приемной семьи станет пятой формой семейного устройства, усиливая меры поддержки детей, оставшихся без родительской опеки, и расширяя возможности для семей, готовых взять на себя воспитание таких детей.