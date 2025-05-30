18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 13:19

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособие

Новости Казахстана 0 97 976

В Казахстане вводится важное новшество в сфере защиты прав детей: с 1 июля 2025 года стартует программа профессиональных приемных семей. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

В чем суть нововведения?

Согласно заявлению представителя Минпросвещения, новая форма семейного устройства предполагает размещение детей, оставшихся без родительского попечения, напрямую в профессиональные семьи, без помещения в интернаты.

«Это временная, но крайне важная мера. Она обеспечит детям безопасную домашнюю среду, где каждый ребенок будет окружен вниманием и заботой», — отметил Едил Оспан.

Кто сможет стать профессиональной приемной семьей?

Для участия в программе кандидаты обязаны пройти специальную психологическую подготовку. Обучение будет проводиться в:

  • специализированных организациях для детей-сирот;

  • аккредитованных учреждениях, занимающихся устройством детей в семьи.

Назначение приемных воспитателей будет осуществляться органами опеки после рассмотрения всех документов и оценки соответствия требованиям законодательства.

Какие дети будут направляться в такие семьи?

Профессиональные приемные семьи будут принимать детей из уязвимых категорий:

  1. Сироты;

  2. Дети, оставшиеся без попечения родителей;

  3. Безнадзорные и беспризорные дети;

  4. Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения.

Ожидается, что в одной семье могут одновременно находиться до четырех детей. Это позволит обеспечить индивидуальный подход и создать максимально комфортные условия для каждого ребенка.

Финансовая поддержка и статус воспитателей

Воспитатели, принявшие участие в программе, получат государственную поддержку:

  • ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка;

  • отдельную оплату за саму услугу по воспитанию.

Таким образом, государство не только берет на себя часть финансовой нагрузки, но и официально признает труд приемных родителей как профессиональный.

Контекст: существующие формы семейного устройства

На сегодняшний день в Казахстане применяются следующие формы устройства детей:

  • Усыновление — полное принятие ребенка в семью с предоставлением всех прав;

  • Опека или попечительство — временное или постоянное представительство интересов ребенка;

  • Патронат — временная форма устройства при участии государственных служб;

  • Приемная семья — длительное проживание ребенка в семье на основании договора с государством.

Новая модель профессиональной приемной семьи станет пятой формой семейного устройства, усиливая меры поддержки детей, оставшихся без родительской опеки, и расширяя возможности для семей, готовых взять на себя воспитание таких детей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!