В Казахстане рассматривают норму о запрете никабов — заявление Балаевой

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала возможность законодательного запрета ношения никабов. Тема вызвала интерес после недавних обсуждений в обществе и в мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Обсуждение нормы — на уровне МВД и парламента

По словам главы Минкультуры, в настоящее время в стране не существует отдельного закона, регулирующего ношение никаба. Однако соответствующая норма, касающаяся запрета этой формы одежды, уже проходит процедуру рассмотрения.

«Отдельного закона нет. Есть норма, которая рассматривается по линии МВД. Она предусматривает запрет на ношение никаба. Сейчас эта норма находится в мажилисе, где проходят положенные процедуры. Насколько мне известно, обсуждение в первом чтении уже состоялось или вот-вот состоится», — сообщила Балаева, подчеркнув, что вопрос касается прежде всего аспектов общественной безопасности.

Хиджаб в школах: требования остаются прежними

Вопрос внешнего вида в образовательных учреждениях также не теряет актуальности. Еще в 2023 году министр просвещения Гани Бейсембаев подтвердил, что ученики должны соблюдать установленный дресс-код.

«Все школьники обязаны посещать занятия в школьной форме. Это закреплено законодательством и направлено на обеспечение равных условий получения образования. Изменений в этой части не предполагается», — отметил министр.

Возможный пересмотр закона "О религии"

Аида Балаева ранее также допускала возможность пересмотра закона «О религии» с учетом актуальных вызовов и запросов общества. Кроме того, по её словам, в парламент уже поступал депутатский запрос, связанный с регулированием религиозной атрибутики в публичном пространстве.

Позиция духовенства: шариат не обязывает носить никаб

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы летом 2024 года заявил, что никаб не является обязательным элементом женской одежды в исламе.

«Никаб — это одежда, закрывающая лицо. Шариат не предписывает обязательного ношения никаба», — подчеркнул муфтий.

Как поясняется на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), никаб представляет собой тонкую ткань с прорезью для глаз, скрывающую лицо женщины. Он является частью традиционного мусульманского женского наряда, но не входит в число обязательных атрибутов религии.