18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 14:44

Сначала ливни и град, потом +40: синоптики предупредили казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 322

В последние дни весны и в начале лета 2025 года жители Казахстана столкнутся с резкими погодными контрастами. Об этом сообщили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Дожди, грозы и град: нестабильная погода охватит страну

С 31 мая по 2 июня на территории республики прогнозируется неустойчивая погода. Причиной станут атмосферные фронты, которые принесут с собой:

  • дожди различной интенсивности,

  • грозовые явления,

  • усиление ветра,

  • а местами — град в дневные часы.

Особенно неблагоприятные погодные условия ожидаются:

  • 1 июня — в горных районах юго-востока страны возможны сильные дожди;

  • 2 июня — сильные осадки продолжатся на западе и в тех же юго-восточных горных регионах.

Кроме того, в южных и юго-западных регионах возможны пыльные бури.

Температурные аномалии: спад жары на западе и зной до +40°C в центре

Синоптики также отметили температурные колебания:

  • На западе и северо-западе ожидается понижение температуры — жара ослабнет.

  • А вот в центре, на юге и юго-востоке Казахстана столбики термометров, напротив, поднимутся до экстремальных значений — до +35…+40°C в дневные часы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!