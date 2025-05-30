Сначала ливни и град, потом +40: синоптики предупредили казахстанцев

В последние дни весны и в начале лета 2025 года жители Казахстана столкнутся с резкими погодными контрастами. Об этом сообщили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Lada.kz

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Дожди, грозы и град: нестабильная погода охватит страну

С 31 мая по 2 июня на территории республики прогнозируется неустойчивая погода. Причиной станут атмосферные фронты, которые принесут с собой:

дожди различной интенсивности,

грозовые явления,

усиление ветра,

а местами — град в дневные часы.

Особенно неблагоприятные погодные условия ожидаются:

1 июня — в горных районах юго-востока страны возможны сильные дожди;

2 июня — сильные осадки продолжатся на западе и в тех же юго-восточных горных регионах.

Кроме того, в южных и юго-западных регионах возможны пыльные бури.

Температурные аномалии: спад жары на западе и зной до +40°C в центре

Синоптики также отметили температурные колебания: