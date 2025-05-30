Сначала ливни и град, потом +40: синоптики предупредили казахстанцев

В последние дни весны и в начале лета 2025 года жители Казахстана столкнутся с резкими погодными контрастами. Об этом сообщили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Lada.kz
С 31 мая по 2 июня на территории республики прогнозируется неустойчивая погода. Причиной станут атмосферные фронты, которые принесут с собой:
дожди различной интенсивности,
грозовые явления,
усиление ветра,
а местами — град в дневные часы.
Особенно неблагоприятные погодные условия ожидаются:
1 июня — в горных районах юго-востока страны возможны сильные дожди;
2 июня — сильные осадки продолжатся на западе и в тех же юго-восточных горных регионах.
Кроме того, в южных и юго-западных регионах возможны пыльные бури.
Синоптики также отметили температурные колебания:
На западе и северо-западе ожидается понижение температуры — жара ослабнет.
А вот в центре, на юге и юго-востоке Казахстана столбики термометров, напротив, поднимутся до экстремальных значений — до +35…+40°C в дневные часы.
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