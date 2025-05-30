Казахстанские банки подняли проценты по вкладам

Вклады в казахстанских банках становятся все более привлекательными для населения. В условиях высокой инфляции финансовые организации активно пересматривают условия по депозитам, предлагая клиентам более высокие процентные ставки. Май 2025 года стал очередным месяцем роста доходности вкладов, а эксперты не исключают, что в ближайшем будущем ставки вырастут еще сильнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в апреле среднерыночная ставка по несрочным депозитам достигла 15%. Это ощутимый рост по сравнению с мартом, когда она составляла 14,4%. Подобная динамика наблюдается и по другим видам вкладов:
Срочные и сберегательные депозиты с правом пополнения (на 3 месяца) выросли с 16,9% до 17,3%.
Вклады без права пополнения на тот же срок увеличились с 17,5% до 17,6%.
Однако есть и исключения. Например, по депозитам без права пополнения сроком более двух лет ставка снизилась с 11% до 10,8%.
|Вид депозита
|Ставка
|Несрочные вклады
|15,0%
|Срочные/сберегательные (с правом пополнения):
|— 1 месяц
|14,9%
|— 6 месяцев
|17,3%
|— 12 месяцев
|12,6%
|— 24 месяца
|6,1%
|— более 24 месяцев
|7,1%
|Срочные/сберегательные (без права пополнения):
|— 1 месяц
|16,4%
|— 6 месяцев
|17,6%
|— 12 месяцев
|15,6%
|— 24 месяца
|17,3%
|— более 24 месяцев
|10,8%
В мае 2025 года ряд казахстанских банков вновь пересмотрел ставки по депозитам. Изменения коснулись как крупных, так и мелких игроков рынка:
Один крупный банк повысил ставку на 0,3 п.п.
Один мелкий банк — на 0,7 п.п.
Один средний банк снизил ставку на 1 п.п.
Средний банк увеличил ставку на 3 месяца сразу на 2,5 п.п.
Мелкий банк снизил ставку на 6 месяцев на 0,5 п.п., но повысил на 12 месяцев на 1 п.п.
Крупный банк повысил ставку на 3 месяца на 0,7 п.п.
Средний банк — на 0,5 п.п.
Два других средних банка повысили ставки на 6 месяцев на 0,1 и 0,3 п.п. соответственно.
По словам представителей КФГД, банки сейчас заняли «выжидательную» позицию в ожидании июньского решения Национального банка по базовой ставке. В случае её повышения, вероятно, вырастут и доходности по вкладам. Учитывая текущую инфляцию на уровне 10,7%, финансовые учреждения стараются предложить клиентам реальные инструменты для защиты сбережений.
В контексте повышения ставок не удивительно, что объем депозитов физических лиц в Казахстане достиг исторического максимума – почти 24,7 трлн тенге. Это указывает на растущее доверие населения к банковской системе и усиление интереса к сбережениям в национальной валюте.
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