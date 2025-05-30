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30.05.2025, 15:21

Казахстанские банки подняли проценты по вкладам

Новости Казахстана 0 17 722

Вклады в казахстанских банках становятся все более привлекательными для населения. В условиях высокой инфляции финансовые организации активно пересматривают условия по депозитам, предлагая клиентам более высокие процентные ставки. Май 2025 года стал очередным месяцем роста доходности вкладов, а эксперты не исключают, что в ближайшем будущем ставки вырастут еще сильнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: shutterstock.com
Фото: shutterstock.com

Рост ставок продолжается

Согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в апреле среднерыночная ставка по несрочным депозитам достигла 15%. Это ощутимый рост по сравнению с мартом, когда она составляла 14,4%. Подобная динамика наблюдается и по другим видам вкладов:

  • Срочные и сберегательные депозиты с правом пополнения (на 3 месяца) выросли с 16,9% до 17,3%.

  • Вклады без права пополнения на тот же срок увеличились с 17,5% до 17,6%.

Однако есть и исключения. Например, по депозитам без права пополнения сроком более двух лет ставка снизилась с 11% до 10,8%.

Актуальные ставки по вкладам в тенге (на апрель 2025 года)

 

Вид депозита Ставка
Несрочные вклады 15,0%
Срочные/сберегательные (с правом пополнения):  
— 1 месяц 14,9%
— 6 месяцев 17,3%
— 12 месяцев 12,6%
— 24 месяца 6,1%
— более 24 месяцев 7,1%
Срочные/сберегательные (без права пополнения):  
— 1 месяц 16,4%
— 6 месяцев 17,6%
— 12 месяцев 15,6%
— 24 месяца 17,3%
— более 24 месяцев 10,8%

 

Май: новая волна изменений от банков

В мае 2025 года ряд казахстанских банков вновь пересмотрел ставки по депозитам. Изменения коснулись как крупных, так и мелких игроков рынка:

Несрочные депозиты:

  • Один крупный банк повысил ставку на 0,3 п.п.

  • Один мелкий банк — на 0,7 п.п.

  • Один средний банк снизил ставку на 1 п.п.

Сберегательные депозиты с правом пополнения:

  • Средний банк увеличил ставку на 3 месяца сразу на 2,5 п.п.

  • Мелкий банк снизил ставку на 6 месяцев на 0,5 п.п., но повысил на 12 месяцев на 1 п.п.

Вклады без права пополнения:

  • Крупный банк повысил ставку на 3 месяца на 0,7 п.п.

  • Средний банк — на 0,5 п.п.

  • Два других средних банка повысили ставки на 6 месяцев на 0,1 и 0,3 п.п. соответственно.

Прогноз: возможен дальнейший рост

По словам представителей КФГД, банки сейчас заняли «выжидательную» позицию в ожидании июньского решения Национального банка по базовой ставке. В случае её повышения, вероятно, вырастут и доходности по вкладам. Учитывая текущую инфляцию на уровне 10,7%, финансовые учреждения стараются предложить клиентам реальные инструменты для защиты сбережений.

Рекордные объемы вкладов

В контексте повышения ставок не удивительно, что объем депозитов физических лиц в Казахстане достиг исторического максимума – почти 24,7 трлн тенге. Это указывает на растущее доверие населения к банковской системе и усиление интереса к сбережениям в национальной валюте.

 

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