Рождаемость в Казахстане падает: как это скажется на зарплатах, пенсиях и ценах

Снижение рождаемости в Казахстане может привести к серьезным последствиям для ключевых сфер экономики — от рынка труда до пенсионной системы. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Alvin Market, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По оценкам экспертов, в течение ближайших 5–10 лет особенно ощутимо падение рождаемости отразится на следующих секторах:
Рынок детских товаров — ожидается снижение спроса.
Образовательный сектор — через 5–7 лет начнет сокращаться количество учащихся в начальных классах.
Частные детсады и школы — могут столкнуться с нехваткой воспитанников и учащихся, особенно те учреждения, которые ориентированы на массовый поток.
Медицинская система также ощутит последствия:
Сократится объем педиатрических услуг.
Одновременно вырастет спрос на репродуктивную медицину — включая ЭКО, генетику, гинекологию и андрологию.
В долгосрочной перспективе, к 2040-м годам, на рынок труда выйдет меньше людей, чем в 2010-х:
Это может привести к дефициту кадров.
Усилится конкуренция за квалифицированных работников.
Возрастет давление на фонд оплаты труда.
Компании начнут ускоренно внедрять автоматизацию, чтобы компенсировать нехватку персонала.
Аналитики предсказывают изменение модели потребления:
Казахстан постепенно перейдет от ориентированности на молодежь к фокусу на людей старше 45 лет.
Вместо детского питания и игрушек будет расти спрос на нутрицевтики, услуги страховой медицины, уход и досуг для пожилых.
Уменьшение числа занятых и старение населения усилят нагрузку на пенсионный фонд:
Без реформ накопительной и добровольной пенсионной системы уже к 2045 году возможен стабильный дефицит.
Чтобы избежать долгосрочных негативных последствий, необходима новая семейная политика:
Обеспечение доступного жилья для молодых семей.
Гибкие формы занятости.
Поддержка женщин на рынке труда и родителей в целом.
Развитие профилактической медицины и лечения бесплодия.
Укрепление роли отцов в воспитании и справедливое распределение обязанностей.
«Казахстан переживает не кризис, а глубокую демографическую трансформацию. От того, как отреагируют государство и бизнес, зависит, станет ли спад рождаемости затяжной проблемой или временным этапом перед новым ростом», — подчеркивают в Alvin Market.
Демографическое эхо 1990-х
Сейчас в детородный возраст вступают люди, родившиеся в период кризиса 90-х годов. Их численность изначально была невелика, что объективно сказывается на снижении числа рождений.
Экономическая нестабильность
Невысокий уровень уверенности в завтрашнем дне, нестабильная занятость и отсутствие гарантированных долгосрочных доходов делают рождение ребенка экономически рискованным шагом.
Отток молодежи за границу
Казахстан продолжает терять молодых специалистов, особенно из сфер IT, науки и креативных индустрий. В том числе страну покидают женщины репродуктивного возраста.
Изменение ценностей
Всё больше пар откладывают рождение детей или сознательно ограничивают размер семьи.
Снижение числа браков и рост разводов
По данным Бюро нацстатистики, с 2013 по 2024 год коэффициент брачности упал с 9,9 до 6,1 на тысячу человек — до уровня начала 2000-х. При этом уровень разводов остаётся стабильно высоким.
Позднее материнство
Средний возраст первой беременности увеличивается, что влияет на общее число детей, которых может родить женщина за жизнь.
Проблемы с репродуктивным здоровьем
Около 16–17% супружеских пар в стране страдают бесплодием, что превышает критический уровень по классификации ВОЗ. Проблему усугубляют инфекции, хронические заболевания и поздняя диагностика.
Комментарии0 комментарий(ев)