Рождаемость в Казахстане падает: как это скажется на зарплатах, пенсиях и ценах

Снижение рождаемости в Казахстане может привести к серьезным последствиям для ключевых сфер экономики — от рынка труда до пенсионной системы. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Alvin Market, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Детская инфраструктура под угрозой

По оценкам экспертов, в течение ближайших 5–10 лет особенно ощутимо падение рождаемости отразится на следующих секторах:

Рынок детских товаров — ожидается снижение спроса.

Образовательный сектор — через 5–7 лет начнет сокращаться количество учащихся в начальных классах.

Частные детсады и школы — могут столкнуться с нехваткой воспитанников и учащихся, особенно те учреждения, которые ориентированы на массовый поток.

Здравоохранение: спад и рост в разных направлениях

Медицинская система также ощутит последствия:

Сократится объем педиатрических услуг.

Одновременно вырастет спрос на репродуктивную медицину — включая ЭКО, генетику, гинекологию и андрологию.

Рабочая сила и автоматизация

В долгосрочной перспективе, к 2040-м годам, на рынок труда выйдет меньше людей, чем в 2010-х:

Это может привести к дефициту кадров.

Усилится конкуренция за квалифицированных работников.

Возрастет давление на фонд оплаты труда.

Компании начнут ускоренно внедрять автоматизацию, чтобы компенсировать нехватку персонала.

От молодежного потребления — к «серебряному»

Аналитики предсказывают изменение модели потребления:

Казахстан постепенно перейдет от ориентированности на молодежь к фокусу на людей старше 45 лет.

Вместо детского питания и игрушек будет расти спрос на нутрицевтики, услуги страховой медицины, уход и досуг для пожилых.

Пенсионная система под давлением

Уменьшение числа занятых и старение населения усилят нагрузку на пенсионный фонд:

Без реформ накопительной и добровольной пенсионной системы уже к 2045 году возможен стабильный дефицит.

Какие меры необходимы

Чтобы избежать долгосрочных негативных последствий, необходима новая семейная политика:

Обеспечение доступного жилья для молодых семей.

Гибкие формы занятости.

Поддержка женщин на рынке труда и родителей в целом.

Развитие профилактической медицины и лечения бесплодия.

Укрепление роли отцов в воспитании и справедливое распределение обязанностей.

«Казахстан переживает не кризис, а глубокую демографическую трансформацию. От того, как отреагируют государство и бизнес, зависит, станет ли спад рождаемости затяжной проблемой или временным этапом перед новым ростом», — подчеркивают в Alvin Market.

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