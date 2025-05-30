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30.05.2025, 16:20

Рождаемость в Казахстане падает: как это скажется на зарплатах, пенсиях и ценах

Новости Казахстана 0 1 463

Снижение рождаемости в Казахстане может привести к серьезным последствиям для ключевых сфер экономики — от рынка труда до пенсионной системы. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Alvin Market, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

©REUTERS
©REUTERS

Детская инфраструктура под угрозой

По оценкам экспертов, в течение ближайших 5–10 лет особенно ощутимо падение рождаемости отразится на следующих секторах:

  • Рынок детских товаров — ожидается снижение спроса.

  • Образовательный сектор — через 5–7 лет начнет сокращаться количество учащихся в начальных классах.

  • Частные детсады и школы — могут столкнуться с нехваткой воспитанников и учащихся, особенно те учреждения, которые ориентированы на массовый поток.

Здравоохранение: спад и рост в разных направлениях

Медицинская система также ощутит последствия:

  • Сократится объем педиатрических услуг.

  • Одновременно вырастет спрос на репродуктивную медицину — включая ЭКО, генетику, гинекологию и андрологию.

Рабочая сила и автоматизация

В долгосрочной перспективе, к 2040-м годам, на рынок труда выйдет меньше людей, чем в 2010-х:

  • Это может привести к дефициту кадров.

  • Усилится конкуренция за квалифицированных работников.

  • Возрастет давление на фонд оплаты труда.

  • Компании начнут ускоренно внедрять автоматизацию, чтобы компенсировать нехватку персонала.

От молодежного потребления — к «серебряному»

Аналитики предсказывают изменение модели потребления:

  • Казахстан постепенно перейдет от ориентированности на молодежь к фокусу на людей старше 45 лет.

  • Вместо детского питания и игрушек будет расти спрос на нутрицевтики, услуги страховой медицины, уход и досуг для пожилых.

Пенсионная система под давлением

Уменьшение числа занятых и старение населения усилят нагрузку на пенсионный фонд:

  • Без реформ накопительной и добровольной пенсионной системы уже к 2045 году возможен стабильный дефицит.

Какие меры необходимы

Чтобы избежать долгосрочных негативных последствий, необходима новая семейная политика:

  • Обеспечение доступного жилья для молодых семей.

  • Гибкие формы занятости.

  • Поддержка женщин на рынке труда и родителей в целом.

  • Развитие профилактической медицины и лечения бесплодия.

  • Укрепление роли отцов в воспитании и справедливое распределение обязанностей.

«Казахстан переживает не кризис, а глубокую демографическую трансформацию. От того, как отреагируют государство и бизнес, зависит, станет ли спад рождаемости затяжной проблемой или временным этапом перед новым ростом», — подчеркивают в Alvin Market.

Почему рождаемость падает: семь ключевых причин

  1. Демографическое эхо 1990-х
    Сейчас в детородный возраст вступают люди, родившиеся в период кризиса 90-х годов. Их численность изначально была невелика, что объективно сказывается на снижении числа рождений.

  2. Экономическая нестабильность
    Невысокий уровень уверенности в завтрашнем дне, нестабильная занятость и отсутствие гарантированных долгосрочных доходов делают рождение ребенка экономически рискованным шагом.

  3. Отток молодежи за границу
    Казахстан продолжает терять молодых специалистов, особенно из сфер IT, науки и креативных индустрий. В том числе страну покидают женщины репродуктивного возраста.

  4. Изменение ценностей
    Всё больше пар откладывают рождение детей или сознательно ограничивают размер семьи.

  5. Снижение числа браков и рост разводов
    По данным Бюро нацстатистики, с 2013 по 2024 год коэффициент брачности упал с 9,9 до 6,1 на тысячу человек — до уровня начала 2000-х. При этом уровень разводов остаётся стабильно высоким.

  6. Позднее материнство
    Средний возраст первой беременности увеличивается, что влияет на общее число детей, которых может родить женщина за жизнь.

  7. Проблемы с репродуктивным здоровьем
    Около 16–17% супружеских пар в стране страдают бесплодием, что превышает критический уровень по классификации ВОЗ. Проблему усугубляют инфекции, хронические заболевания и поздняя диагностика.

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