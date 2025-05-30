Въезд в Россию усложняется: казахстанцам придётся заполнять форму за трое суток до поездки

С 30 июня 2025 года в России начнёт действовать второй этап эксперимента по усовершенствованию миграционного контроля. Теперь въезжающим в страну иностранцам придётся заранее заполнять электронное заявление о намерении пересечь границу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Lada.kz
Иностранные граждане, которые планируют пересечь российскую границу в безвизовом режиме, обязаны будут не позднее чем за трое суток (72 часа) до поездки оформить электронное уведомление о въезде. Это требование также распространяется на:
законных представителей несовершеннолетних;
сопровождающих недееспособных лиц.
Если обстоятельства требуют срочного въезда в страну — например, в случае смерти близкого родственника, тяжёлой болезни или необходимости срочного медицинского вмешательства — заявление можно будет подать не позднее чем за 4 часа до въезда, при наличии подтверждающих документов.
Для заполнения заявления иностранцам нужно будет воспользоваться мобильным приложением RuID — аналогом российского портала «Госуслуги», но специально разработанным для иностранных пользователей. Через это приложение:
создаётся цифровой профиль иностранного гражданина;
предоставляется доступ к государственным услугам (в том числе в сфере миграции);
можно заранее узнать о возможных ограничениях на въезд;
отображаются данные о пересечении границы РФ.
По словам представителей МВД, новая мера направлена на повышение прозрачности и управляемости миграционных потоков. Создание цифровых профилей упростит работу служб и сделает пребывание иностранных граждан в России более организованным.
Новые требования дополняют уже действующий эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан.
Иностранцы обязаны сдавать:
отпечатки пальцев;
изображение лица.
Биометрия оформляется в следующих пунктах:
аэропорты Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;
автопереход: Маштаково (граница с Казахстаном).
Со следующего месяца цифровой профиль будет формироваться:
на всех пунктах пропуска;
данные будут включать персональную и биометрическую информацию.
Некоторые категории иностранных граждан освобождаются от нововведений. Среди них:
граждане Беларуси;
дети до 6 лет;
дипломаты, их семьи и сотрудники международных организаций, аккредитованные в РФ.
С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, касающиеся сроков пребывания иностранных граждан:
теперь разрешено находиться в России не более 90 суток в год, суммарно;
ранее допускалось 90 дней в течение 180 суток.
Это правило также затронуло граждан Казахстана и других стран, въезжающих в РФ в безвизовом порядке.
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