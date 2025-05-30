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30.05.2025, 17:02

Въезд в Россию усложняется: казахстанцам придётся заполнять форму за трое суток до поездки

Новости Казахстана 0 1 301

С 30 июня 2025 года в России начнёт действовать второй этап эксперимента по усовершенствованию миграционного контроля. Теперь въезжающим в страну иностранцам придётся заранее заполнять электронное заявление о намерении пересечь границу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Обязательное заявление за 72 часа до поездки

Иностранные граждане, которые планируют пересечь российскую границу в безвизовом режиме, обязаны будут не позднее чем за трое суток (72 часа) до поездки оформить электронное уведомление о въезде. Это требование также распространяется на:

  • законных представителей несовершеннолетних;

  • сопровождающих недееспособных лиц.

Исключения для экстренных случаев

Если обстоятельства требуют срочного въезда в страну — например, в случае смерти близкого родственника, тяжёлой болезни или необходимости срочного медицинского вмешательства — заявление можно будет подать не позднее чем за 4 часа до въезда, при наличии подтверждающих документов.

Как подать заявление: приложение RuID

Для заполнения заявления иностранцам нужно будет воспользоваться мобильным приложением RuID — аналогом российского портала «Госуслуги», но специально разработанным для иностранных пользователей. Через это приложение:

  • создаётся цифровой профиль иностранного гражданина;

  • предоставляется доступ к государственным услугам (в том числе в сфере миграции);

  • можно заранее узнать о возможных ограничениях на въезд;

  • отображаются данные о пересечении границы РФ.

Цель нововведений

По словам представителей МВД, новая мера направлена на повышение прозрачности и управляемости миграционных потоков. Создание цифровых профилей упростит работу служб и сделает пребывание иностранных граждан в России более организованным.

Биометрия и цифровизация: новые этапы миграционной реформы

Новые требования дополняют уже действующий эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан.

Первый этап (действует с 1 декабря 2024 года)

Иностранцы обязаны сдавать:

  • отпечатки пальцев;

  • изображение лица.

Биометрия оформляется в следующих пунктах:

  • аэропорты Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;

  • автопереход: Маштаково (граница с Казахстаном).

Второй этап — с 30 июня 2025 года

Со следующего месяца цифровой профиль будет формироваться:

  • на всех пунктах пропуска;

  • данные будут включать персональную и биометрическую информацию.

Кого не коснутся новые правила

Некоторые категории иностранных граждан освобождаются от нововведений. Среди них:

  • граждане Беларуси;

  • дети до 6 лет;

  • дипломаты, их семьи и сотрудники международных организаций, аккредитованные в РФ.

Дополнительно: ограничения по сроку пребывания

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, касающиеся сроков пребывания иностранных граждан:

  • теперь разрешено находиться в России не более 90 суток в год, суммарно;

  • ранее допускалось 90 дней в течение 180 суток.

Это правило также затронуло граждан Казахстана и других стран, въезжающих в РФ в безвизовом порядке.

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