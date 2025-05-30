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30.05.2025, 17:13

КТК останется приоритетом для транспортировки нефти из Казахстана через Россию - Токаев

Новости Казахстана 0 506

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera рассказал о стратегии страны в вопросах транспортировки нефти. Глава государства прокомментировал роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также обозначил альтернативные маршруты экспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИА Казинформ.

Интервью. Скриншот из видео: youtube.com/Al Jazeera English
Интервью. Скриншот из видео: youtube.com/Al Jazeera English

КТК остается приоритетным направлением

Отвечая на вопрос журналиста о возможном пересмотре маршрутов транспортировки нефти, учитывая, что 80% казахстанской нефти экспортируется через КТК, Токаев подчеркнул важность сотрудничества с Россией:

«Мы должны помнить, что Россия — наш стратегический партнер, ближайший сосед и союзник. У нас самая протяжённая сухопутная граница в мире. Мы рассчитываем на Россию как на ключевого партнера, и в этом контексте особое значение имеет КТК», — заявил президент.

Он также добавил, что недавно провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с функционированием КТК. По словам Токаева, Казахстан продолжает рассматривать КТК как надежный канал для поставок нефти на европейские и мировые рынки.

Воздействие геополитики: конфликт в Украине и экспорт нефти

Президент Казахстана отметил, что страна учитывает последствия конфликта между Россией и Украиной при планировании экспортной политики:

«Военный конфликт, безусловно, оказывает влияние на наши стратегические подходы в сфере природных ресурсов и их вывоза на внешние рынки. Но при этом мы сохраняем уверенность в стратегическом партнерстве с Россией», — пояснил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан не ограничивается одним маршрутом и развивает альтернативные направления, включая трубопровод Баку – Джейхан и Средний коридор. Однако, по его словам, именно КТК остается основным и приоритетным маршрутом транспортировки нефти.

Что представляет собой КТК

Каспийский трубопроводный консорциум — это магистральный нефтепровод длиной более 1,5 тыс. км, соединяющий месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в районе поселка Южная Озереевка под Новороссийском. Отсюда нефть загружается в танкеры и уходит на мировые рынки.

Обстановка на объектах КТК

Ранее в феврале 2025 года трубопровод КТК оказался в центре внимания после атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Как сообщалось, по объекту было выпущено семь беспилотников, снаряженных не только взрывчатыми веществами, но и металлическими поражающими элементами.

Несмотря на инцидент, Министерство энергетики Казахстана заверило, что транспортировка казахстанской нефти продолжается в штатном режиме и никаких ограничений со стороны КТК нет. Прием сырья ведется согласно установленному графику.

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