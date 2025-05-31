Резкий рост прожиточного минимума: казахстанцам становится сложнее сводить концы с концами

С мая 2025 года в Казахстане изменилась величина прожиточного минимума на душу населения. Согласно данным Бюро национальной статистики, новая сумма составляет 55 561 тенге, что на 10,5% больше, чем в начале текущего года. Этот показатель отражает минимальный объем средств, необходимый гражданину для удовлетворения базовых жизненных потребностей, сообщает Lada.kz
Прожиточный минимум формируется на основе расчетов по строго определенному набору продуктов и услуг. Он включает:
Продовольственные товары — 55% (30 559 тенге);
Непродовольственные товары и платные услуги — 45% (25 002 тенге).
Фактически, речь идет о сумме, необходимой для выживания, а не для полноценной жизни с разнообразием питания, досугом и поездками.
Поскольку прожиточный минимум рассчитывается с учетом региональных цен, показатели по областям значительно различаются. Самые высокие суммы зафиксированы:
Мангистауская область — 63 744 тенге (лидер по дороговизне);
Алматинская область — 60 248 тенге;
Восточно-Казахстанская область — 59 068 тенге;
Астана — 58 847 тенге;
Алматы — 58 202 тенге.
Наименьший показатель наблюдается в Кызылординской области — 49 208 тенге.
|Регион
|Прожиточный минимум (тенге)
|Казахстан (средний)
|55 561
|Мангистауская область
|63 744
|Алматинская область
|60 248
|Астана
|58 847
|Алматы
|58 202
|Кызылординская область
|49 208
Размер прожиточного минимума также варьируется в зависимости от пола и возраста граждан:
Дети до 13 лет — от 34 508 до 59 277 тенге;
Подростки 14–17 лет:
Юноши — 70 069 тенге;
Девушки — 53 693 тенге;
Взрослые от 18 лет:
Мужчины — 66 136 тенге (в среднем);
Женщины — 52 520 тенге;
Пожилые (старше 63 лет):
Мужчины — 55 711 тенге;
Женщины — 47 920 тенге.
Эти различия обусловлены физиологическими и социальными особенностями — мужчины и подростки, как правило, нуждаются в большем объеме калорий и, соответственно, затрат.
Увеличение прожиточного минимума является отражением инфляционных процессов и общего роста стоимости жизни в стране. Несмотря на то, что он указывает на «программу выживания», а не на комфорт, повышение этой суммы подчеркивает усиливающееся давление на кошельки граждан.
При этом важно различать два типа ПМ:
Статистический прожиточный минимум (55 561 тенге) — используется для оценки уровня бедности;
Законодательно установленный минимум, применяемый при расчете пенсий и пособий — в 2025 году он составляет 46 228 тенге.
Повышение прожиточного минимума — это одновременно и отражение инфляции, и индикатор социально-экономической ситуации в стране. Региональные, возрастные и половые различия в расчетах подчеркивают необходимость дифференцированного подхода при формировании социальной политики и адресной помощи.
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