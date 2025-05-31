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30.05.2025, 19:21

Резкий рост прожиточного минимума: казахстанцам становится сложнее сводить концы с концами

Новости Казахстана 0 848

С мая 2025 года в Казахстане изменилась величина прожиточного минимума на душу населения. Согласно данным Бюро национальной статистики, новая сумма составляет 55 561 тенге, что на 10,5% больше, чем в начале текущего года. Этот показатель отражает минимальный объем средств, необходимый гражданину для удовлетворения базовых жизненных потребностей, сообщает Lada.kz

 

Фото: iStock
Фото: iStock

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум формируется на основе расчетов по строго определенному набору продуктов и услуг. Он включает:

  • Продовольственные товары — 55% (30 559 тенге);

  • Непродовольственные товары и платные услуги — 45% (25 002 тенге).

Фактически, речь идет о сумме, необходимой для выживания, а не для полноценной жизни с разнообразием питания, досугом и поездками.

Региональные различия: где жить дороже

Поскольку прожиточный минимум рассчитывается с учетом региональных цен, показатели по областям значительно различаются. Самые высокие суммы зафиксированы:

  • Мангистауская область — 63 744 тенге (лидер по дороговизне);

  • Алматинская область — 60 248 тенге;

  • Восточно-Казахстанская область — 59 068 тенге;

  • Астана — 58 847 тенге;

  • Алматы — 58 202 тенге.

Наименьший показатель наблюдается в Кызылординской области — 49 208 тенге.

Прожиточный минимум в некоторых регионах:

 

Регион Прожиточный минимум (тенге)
Казахстан (средний) 55 561
Мангистауская область 63 744
Алматинская область 60 248
Астана 58 847
Алматы 58 202
Кызылординская область 49 208

 

Как возраст и пол влияют на размер минимума

Размер прожиточного минимума также варьируется в зависимости от пола и возраста граждан:

  • Дети до 13 лет — от 34 508 до 59 277 тенге;

  • Подростки 14–17 лет:

    • Юноши — 70 069 тенге;

    • Девушки — 53 693 тенге;

  • Взрослые от 18 лет:

    • Мужчины — 66 136 тенге (в среднем);

    • Женщины — 52 520 тенге;

  • Пожилые (старше 63 лет):

    • Мужчины — 55 711 тенге;

    • Женщины — 47 920 тенге.

Эти различия обусловлены физиологическими и социальными особенностями — мужчины и подростки, как правило, нуждаются в большем объеме калорий и, соответственно, затрат.

Рост минимума — индикатор подорожания жизни

Увеличение прожиточного минимума является отражением инфляционных процессов и общего роста стоимости жизни в стране. Несмотря на то, что он указывает на «программу выживания», а не на комфорт, повышение этой суммы подчеркивает усиливающееся давление на кошельки граждан.

При этом важно различать два типа ПМ:

  • Статистический прожиточный минимум (55 561 тенге) — используется для оценки уровня бедности;

  • Законодательно установленный минимум, применяемый при расчете пенсий и пособий — в 2025 году он составляет 46 228 тенге.

Заключение

Повышение прожиточного минимума — это одновременно и отражение инфляции, и индикатор социально-экономической ситуации в стране. Региональные, возрастные и половые различия в расчетах подчеркивают необходимость дифференцированного подхода при формировании социальной политики и адресной помощи.

 

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