Резкий рост прожиточного минимума: казахстанцам становится сложнее сводить концы с концами

С мая 2025 года в Казахстане изменилась величина прожиточного минимума на душу населения. Согласно данным Бюро национальной статистики, новая сумма составляет 55 561 тенге , что на 10,5% больше, чем в начале текущего года. Этот показатель отражает минимальный объем средств, необходимый гражданину для удовлетворения базовых жизненных потребностей, сообщает Lada.kz

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Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум формируется на основе расчетов по строго определенному набору продуктов и услуг. Он включает:

Продовольственные товары — 55% (30 559 тенге);

Непродовольственные товары и платные услуги — 45% (25 002 тенге).

Фактически, речь идет о сумме, необходимой для выживания, а не для полноценной жизни с разнообразием питания, досугом и поездками.

Региональные различия: где жить дороже

Поскольку прожиточный минимум рассчитывается с учетом региональных цен, показатели по областям значительно различаются. Самые высокие суммы зафиксированы:

Мангистауская область — 63 744 тенге (лидер по дороговизне);

Алматинская область — 60 248 тенге;

Восточно-Казахстанская область — 59 068 тенге;

Астана — 58 847 тенге;

Алматы — 58 202 тенге.

Наименьший показатель наблюдается в Кызылординской области — 49 208 тенге.

Прожиточный минимум в некоторых регионах:

Регион Прожиточный минимум (тенге) Казахстан (средний) 55 561 Мангистауская область 63 744 Алматинская область 60 248 Астана 58 847 Алматы 58 202 Кызылординская область 49 208

Как возраст и пол влияют на размер минимума

Размер прожиточного минимума также варьируется в зависимости от пола и возраста граждан:

Дети до 13 лет — от 34 508 до 59 277 тенге;

Подростки 14–17 лет : Юноши — 70 069 тенге; Девушки — 53 693 тенге;

Взрослые от 18 лет : Мужчины — 66 136 тенге (в среднем); Женщины — 52 520 тенге;

Пожилые (старше 63 лет) : Мужчины — 55 711 тенге; Женщины — 47 920 тенге.



Эти различия обусловлены физиологическими и социальными особенностями — мужчины и подростки, как правило, нуждаются в большем объеме калорий и, соответственно, затрат.

Рост минимума — индикатор подорожания жизни

Увеличение прожиточного минимума является отражением инфляционных процессов и общего роста стоимости жизни в стране. Несмотря на то, что он указывает на «программу выживания», а не на комфорт, повышение этой суммы подчеркивает усиливающееся давление на кошельки граждан.

При этом важно различать два типа ПМ:

Статистический прожиточный минимум (55 561 тенге) — используется для оценки уровня бедности;

Законодательно установленный минимум, применяемый при расчете пенсий и пособий — в 2025 году он составляет 46 228 тенге.

Заключение

Повышение прожиточного минимума — это одновременно и отражение инфляции, и индикатор социально-экономической ситуации в стране. Региональные, возрастные и половые различия в расчетах подчеркивают необходимость дифференцированного подхода при формировании социальной политики и адресной помощи.