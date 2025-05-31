На АЗС в Кульсары прогремел взрыв — есть пострадавшие и погибшие

Вечером 30 мая в городе Кульсары, расположенном в Жылыойском районе Атырауской области, произошел мощный взрыв на территории автозаправочной станции. ЧП случилось на проспекте Махамбета, на АЗС под названием "Ниет", сообщает Lada.kz со ссылкой на издание Atyrau Online .

Кадр из видео

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы вечером

По информации, предоставленной районным акиматом, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 18:45. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, спасатели и сотрудники других оперативных служб. Было начато тушение пожара и ликвидация последствий взрыва.

Пострадали пять человек

По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших не уточняется.

Причины взрыва выясняются

Работа на месте происшествия продолжается. Пожарные и сотрудники служб ЧС проводят действия по полной ликвидации очага возгорания и предотвращению возможных повторных вспышек. Причины произошедшего устанавливаются, официальные комментарии по этому поводу пока не опубликованы.