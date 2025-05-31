На АЗС в Кульсары прогремел взрыв — есть пострадавшие и погибшие

Вечером 30 мая в городе Кульсары, расположенном в Жылыойском районе Атырауской области, произошел мощный взрыв на территории автозаправочной станции. ЧП случилось на проспекте Махамбета, на АЗС под названием "Ниет", сообщает Lada.kz со ссылкой на издание Atyrau Online.
По информации, предоставленной районным акиматом, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 18:45. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, спасатели и сотрудники других оперативных служб. Было начато тушение пожара и ликвидация последствий взрыва.
По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших не уточняется.
Работа на месте происшествия продолжается. Пожарные и сотрудники служб ЧС проводят действия по полной ликвидации очага возгорания и предотвращению возможных повторных вспышек. Причины произошедшего устанавливаются, официальные комментарии по этому поводу пока не опубликованы.
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