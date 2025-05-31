С 1 июля SIM-карты в России только по отпечаткам: новые правила для казахстанцев

Гражданам Казахстана, находящимся на территории России или планирующим поездку, следует учитывать важные изменения, касающиеся банковских переводов, работы платежных систем и оформления мобильной связи. Об этом сообщило посольство Казахстана в РФ, сообщает Lada.kz

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Банковские карты: что работает, а что — нет

На территории России карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные казахстанскими банками, больше не обслуживаются. Это связано с ограничениями, введёнными после начала санкционной политики в отношении российских финансовых учреждений.

Альтернативные решения:

В России по-прежнему действуют карты национальной платёжной системы «Мир» .

Также принимаются карты UnionPay — китайской платёжной системы.

Казахстанский банк ВТБ выпускает карты «Мир», которыми можно свободно пользоваться на территории РФ.

Для получения денежных переводов из-за рубежа рекомендуется оформлять карту «Мир» или UnionPay в одном из российских банков, не подпавших под международные санкции. Среди них:

Газпромбанк

Россельхозбанк

Как перевести деньги из Казахстана в Россию

Посольство перечислило несколько способов получения денежных средств между странами:

Через международные системы переводов:

Western Union

Золотая Корона

MoneyGram

Юнистрим

Калибри

Эти сервисы позволяют получить наличные практически в любом городе России, однако за перевод взимается комиссия.

Через банковский счёт:

Можно перевести деньги на счёт в казахстанском банке и затем снять средства с карты в банкомате в России.

Банкоматы доступны в большинстве населённых пунктов.

Новые правила покупки и использования сим-карт

С 1 января 2025 года в России начали действовать новые требования к оформлению сим-карт для иностранных граждан, включая казахстанцев:

Подтверждение личности по биометрии стало обязательным. При покупке сим-карты необходимо сдать отпечатки пальцев и пройти сканирование лица.

Действующие сим-карты , оформленные до 1 января 2025 года, необходимо перерегистрировать по новым правилам до 1 июля 2025 года . В противном случае они будут заблокированы.

Ограничение по количеству: один человек имеет право зарегистрировать не более 10 сим-карт, включая рабочие.

Эти правила не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и международных организаций.

Что важно помнить

Если вы планируете поездку в Россию:

Уточните, поддерживает ли ваша банковская карта платежную систему, действующую на территории РФ.

Позаботьтесь о возможности получения денежных переводов заранее.

Приобретайте сим-карты только при наличии готовности пройти биометрическую регистрацию.

Эти меры направлены на повышение контроля и безопасности, и нарушение новых требований может повлечь за собой блокировку сервисов.