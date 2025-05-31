С 1 июля SIM-карты в России только по отпечаткам: новые правила для казахстанцев

Гражданам Казахстана, находящимся на территории России или планирующим поездку, следует учитывать важные изменения, касающиеся банковских переводов, работы платежных систем и оформления мобильной связи. Об этом сообщило посольство Казахстана в РФ, сообщает Lada.kz
На территории России карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные казахстанскими банками, больше не обслуживаются. Это связано с ограничениями, введёнными после начала санкционной политики в отношении российских финансовых учреждений.
Альтернативные решения:
В России по-прежнему действуют карты национальной платёжной системы «Мир».
Также принимаются карты UnionPay — китайской платёжной системы.
Казахстанский банк ВТБ выпускает карты «Мир», которыми можно свободно пользоваться на территории РФ.
Для получения денежных переводов из-за рубежа рекомендуется оформлять карту «Мир» или UnionPay в одном из российских банков, не подпавших под международные санкции. Среди них:
Газпромбанк
Россельхозбанк
Посольство перечислило несколько способов получения денежных средств между странами:
Через международные системы переводов:
Western Union
Золотая Корона
MoneyGram
Юнистрим
Калибри
Эти сервисы позволяют получить наличные практически в любом городе России, однако за перевод взимается комиссия.
Через банковский счёт:
Можно перевести деньги на счёт в казахстанском банке и затем снять средства с карты в банкомате в России.
Банкоматы доступны в большинстве населённых пунктов.
С 1 января 2025 года в России начали действовать новые требования к оформлению сим-карт для иностранных граждан, включая казахстанцев:
Подтверждение личности по биометрии стало обязательным. При покупке сим-карты необходимо сдать отпечатки пальцев и пройти сканирование лица.
Действующие сим-карты, оформленные до 1 января 2025 года, необходимо перерегистрировать по новым правилам до 1 июля 2025 года. В противном случае они будут заблокированы.
Ограничение по количеству: один человек имеет право зарегистрировать не более 10 сим-карт, включая рабочие.
Эти правила не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и международных организаций.
Если вы планируете поездку в Россию:
Уточните, поддерживает ли ваша банковская карта платежную систему, действующую на территории РФ.
Позаботьтесь о возможности получения денежных переводов заранее.
Приобретайте сим-карты только при наличии готовности пройти биометрическую регистрацию.
Эти меры направлены на повышение контроля и безопасности, и нарушение новых требований может повлечь за собой блокировку сервисов.
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