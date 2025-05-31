В Экибастузе полицейские спасли мужчину на крыше девятиэтажки

Павлодарские патрульные предотвратили возможную трагедию, успев вовремя спасти мужчину на крыше жилого дома, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Как сообщает департамент полиции Павлодарской области, в Экибастузе сотрудники патрульной полиции предотвратили трагедию, заметив мужчину на крыше девятиэтажного жилого дома.

Инцидент произошёл во время дежурства. Сотрудники роты патрульной полиции, заметив человека в опасной зоне, незамедлительно отреагировали. Они оперативно поднялись на крышу и, не теряя времени, бросились к мужчине. Полицейским удалось схватить его и оттащить от края, тем самым спасая от возможной беды.

Как уточняется, спасённому 36 лет. В результате действий правоохранителей его жизни и здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.