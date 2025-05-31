Казахстанцы не видят начислений по программе «Нацфонд – детям»: разъяснение от ЕНПФ

Многие родители сообщают о пропаже информации о выплатах из Нацфонда, однако в ЕНПФ объяснили, почему это происходит и куда на самом деле переходят средства, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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У некоторых казахстанцев исчезла вкладка с информацией о начислениях по государственной программе «Национальный фонд – детям», что вызвало обеспокоенность среди родителей.

Так, пользователь TikTok отметил, что его дочери через месяц исполняется 18 лет. Он заявил, что ранее регулярно проверял начисления через портал eGov, однако теперь они исчезли.

Ровно через месяц моей дочери исполняется 18 лет. Сегодня мы зашли в eGov и проверили перечисления. Они исчезли. Мы хотели узнать, почему они исчезли, хотя до этого момента они там все время были. Еще в прошлом месяце были, - рассказал он в TikTok.

В комментариях под публикацией казахстанцы массово жалуются на аналогичную проблему – вкладка с начислениями по Нацфонду пропала.

Позже выяснилось, что исчезновение кнопки «Начисления из Нацфонда» в мобильных приложениях касается только тех, чьим детям в текущем году исполняется 18 лет. Именно в этот момент статус выплат меняется.

Как сообщили в ЕНПФ, средства не исчезли и по-прежнему находятся на счетах получателей. В год достижения ребенком совершеннолетия деньги переводятся со счета начислений в статус целевых накоплений (ЦН) и поступают на специальный целевой накопительный счет в ЕНПФ. Доступ к этим средствам предоставляется только самому совершеннолетнему получателю.

Получить информацию о целевом накопительном счете можно через:

личный кабинет на сайте enpf.kz;

мобильное приложение ЕНПФ;

портал egov.kz;

приложение eGov Mobile.

Для доступа необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП), которую можно получить с 16 лет.

Как получить средства из Нацфонда после 18 лет

ЕНПФ разъяснил пошаговую процедуру.

После достижения 18 лет получатель может самостоятельно проверить сумму накоплений через ЕНПФ, eGov или обратившись в офис фонда.

Для использования средств необходимо открыть банковский счёт в долларах США в одном из уполномоченных банков.

Для расходов на образование: АО «Народный банк Казахстана» и АО «Отбасы банк».

Для расходов на жильё: АО «Отбасы банк».

Через сайт или приложение банка подаётся онлайн-заявление на выплату накоплений.

В течение двух рабочих дней после подачи заявки банк уведомляет ЕНПФ.

В течение пяти рабочих дней после получения уведомления фонд перечисляет средства банку либо отказывает с указанием причины.

Получатель должен в течение 45 рабочих дней предоставить документы, подтверждающие целевое использование средств.

Банк в течение 10 рабочих дней после получения документов проверяет их и перечисляет средства по назначению.

Если документы не предоставлены в указанный срок, деньги возвращаются обратно в ЕНПФ.

Кто имеет право получить выплаты

ЕНПФ подчёркивает, что только достигшие 18 лет участники программы могут получить доступ к средствам. Родители или законные представители не могут распоряжаться этими деньгами. Уступка выплат в пользу родственников не предусмотрена.

В случае смерти получателя либо при признании его умершим в судебном порядке, накопления переходят по наследству в соответствии с законодательством РК.

Если гражданин утрачивает гражданство Казахстана до или после 18 лет, он теряет право на использование этих средств. Накопления на целевом счёте хранятся до 10 лет. Если они не будут востребованы, средства автоматически переводятся на пенсионный счёт для добровольных взносов, открытый на имя получателя, и выплачиваются по общим пенсионным правилам.

О программе «Нацфонд – детям»

Согласно условиям программы, 50 процентов валютной части инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан ежегодно распределяются между детьми, родившимися в 2006 году и позже. Эти средства предназначены для целевого использования — улучшения жилищных условий и/или оплаты образования.

До достижения совершеннолетия родителям и законным представителям доступна информация о начислениях через eGov Mobile, сайт kids.enpf.kz и мобильные приложения ряда банков второго уровня. После 18 лет данные становятся доступны только самим детям.