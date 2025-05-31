Где и когда казахстанцам смотреть финал Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером» пройдёт в ночь с 31 мая на 1 июня в Мюнхене, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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В ночь с пятницы на субботу, с 31 мая на 1 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) состоится финал главного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер».

Начало матча запланировано на 00:00 по времени Астаны. Болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире на республиканских телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

Судейская бригада

Главным арбитром назначен румынский рефери Иштван Ковач. На линии ему будут помогать его соотечественники – Мариус Марика и Ференц Туньоги. Четвёртым судьей выступит Жуан Пинейру из Португалии. За систему видеоповторов (VAR) будут отвечать: главный – Деннис Хиглер из Нидерландов, а также ассистенты Кэтэлин Попа (Румыния) и Пол ван Букел (Нидерланды).

Путь к финалу: ПСЖ

Парижский клуб начал свой путь с уверенной победы над «Брестом» в стыковом раунде – 10:0 по сумме двух встреч. Затем последовательно прошёл сразу трёх представителей Английской Премьер-лиги:

«Ливерпуль» (1:1, победа по пенальти — 4:1);

«Астон Виллу» (5:4);

«Арсенал» (3:1).

Путь к финалу: «Интер»

Миланцы стартовали с победы над «Фейенордом» – 4:1, затем обыграли мюнхенскую «Баварию» (4:3), а в напряжённой полуфинальной битве оказались сильнее «Барселоны» – 7:6 в дополнительное время.

Выступления в национальных чемпионатах

«Пари Сен-Жермен» досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, завершив сезон уверенной победой над «Реймсом» со счётом 3:0. В свою очередь, «Интер» не сумел завоевать Скудетто, несмотря на победу в последнем туре Серии А над «Комо» – 2:0. Чемпионом Италии стал «Наполи».

История очных встреч

До этого сезона «ПСЖ» и «Интер» встречались лишь в товарищеских матчах и в рамках Международного кубка чемпионов. В официальных турнирах команды сыграют друг с другом впервые.