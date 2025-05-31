18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.05.2025, 13:38

Где и когда казахстанцам смотреть финал Лиги чемпионов

Новости Казахстана 0 1 255

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером» пройдёт в ночь с 31 мая на 1 июня в Мюнхене, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ночь с пятницы на субботу, с 31 мая на 1 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) состоится финал главного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер».

Начало матча запланировано на 00:00 по времени Астаны. Болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире на республиканских телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

Судейская бригада

Главным арбитром назначен румынский рефери Иштван Ковач. На линии ему будут помогать его соотечественники – Мариус Марика и Ференц Туньоги. Четвёртым судьей выступит Жуан Пинейру из Португалии. За систему видеоповторов (VAR) будут отвечать: главный – Деннис Хиглер из Нидерландов, а также ассистенты Кэтэлин Попа (Румыния) и Пол ван Букел (Нидерланды).

Путь к финалу: ПСЖ

Парижский клуб начал свой путь с уверенной победы над «Брестом» в стыковом раунде – 10:0 по сумме двух встреч. Затем последовательно прошёл сразу трёх представителей Английской Премьер-лиги:

  • «Ливерпуль» (1:1, победа по пенальти — 4:1);
  • «Астон Виллу» (5:4);
  • «Арсенал» (3:1).

Путь к финалу: «Интер»

Миланцы стартовали с победы над «Фейенордом» – 4:1, затем обыграли мюнхенскую «Баварию» (4:3), а в напряжённой полуфинальной битве оказались сильнее «Барселоны» – 7:6 в дополнительное время.

Выступления в национальных чемпионатах

«Пари Сен-Жермен» досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, завершив сезон уверенной победой над «Реймсом» со счётом 3:0. В свою очередь, «Интер» не сумел завоевать Скудетто, несмотря на победу в последнем туре Серии А над «Комо» – 2:0. Чемпионом Италии стал «Наполи».

История очных встреч

До этого сезона «ПСЖ» и «Интер» встречались лишь в товарищеских матчах и в рамках Международного кубка чемпионов. В официальных турнирах команды сыграют друг с другом впервые.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!