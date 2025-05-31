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31.05.2025, 14:53

В Казахстане стартует приём заявлений для поступления в магистратуру

Новости Казахстана 0 785

С 1 июня по 8 июля в Казахстане проходит регистрация на комплексное тестирование для поступления в магистратуру, сообщает министерство науки и высшего образования, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 1 июня в Казахстане начинается приём заявлений для участия в комплексном тестировании, необходимом для поступления в магистратуру. Регистрация продлится до 8 июля и осуществляется через сайт Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Будущие магистранты, поступающие на образовательные программы, требующие творческой подготовки, также смогут подать документы в организации высшего и (или) послевузовского образования в указанный период – с 1 июня по 8 июля.

При регистрации абитуриент самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление – изменить город сдачи, направление подготовки, группу образовательных программ или язык – можно до завершения срока приёма заявлений. После закрытия базы изменений внести будет невозможно.

Информация о точном месте, дате и времени проведения тестирования появится в личном кабинете поступающего 14 июля.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и включает три блока:

  • тест по иностранному языку;
  • тест на определение готовности к обучению;
  • тест по профилю группы образовательных программ.

На выполнение всех заданий отводится 3 часа 55 минут. Для успешного прохождения необходимо набрать минимум 75 баллов, в том числе:

  • не менее 25 баллов по иностранному языку;
  • не менее 7 баллов по тесту на готовность к обучению;
  • не менее 7 баллов по каждой из двух профильных дисциплин.

Поступающие в профильную магистратуру сдают только тест по профилю группы образовательных программ. Пороговый балл – 30, в том числе:

  • по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов;
  • по второй – также не менее 7 баллов.

Также предусмотрена возможность поступления без тестирования. Лица, имеющие не менее пяти лет стажа на руководящих должностях (в соответствии с реестром должностей политических, административных или гражданских служащих), либо не менее десяти лет опыта работы по профилю образовательной программы, могут быть зачислены на платной основе по результатам собеседования. Такие собеседования проводят приёмные комиссии вузов и других организаций послевузовского образования.

Комплексное тестирование пройдёт в период с 20 июля по 10 августа.

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