Пьяную дебоширку сняли с поезда Кызылорда – Кокшетау

На станции Сарышаган с пассажирского поезда сняли женщину, устроившую дебош в состоянии алкогольного опьянения — инцидент стал одним из тысяч правонарушений, выявленных транспортной полицией с начала года, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

С начала 2025 года сотрудники департамента полиции на транспорте выявили и пресекли более 38 тысяч административных правонарушений, сообщает Polisia.kz. Среди зафиксированных случаев – 2 791 факт распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 273 случая мелкого хулиганства, а также другие нарушения общественного порядка.

Одним из наиболее заметных эпизодов стал инцидент в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда – Кокшетау. На станции Сарышаган транспортные полицейские сняли с маршрута 38-летнюю жительницу города Сатпаев, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, женщина громко ругалась нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, нарушая общественный порядок.

Медицинское освидетельствование установило у нарушительницы среднюю степень опьянения. По итогам проверки она была привлечена к административной ответственности. Как уточнили в полиции, ранее эта гражданка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения.

В ведомстве напомнили, что контроль за соблюдением порядка в транспорте остается приоритетной задачей, и каждый подобный случай рассматривается в установленном законом порядке.