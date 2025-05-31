С 1 июня в Казахстане вступят в силу новые правила и инициативы

С 1 июня 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения, касающиеся образования, транспорта, цифровых услуг и других сфер жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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С 1 июня 2025 года в Казахстане вступают в силу важные изменения, которые затронут различные сферы жизни граждан. Новые правила и инициативы направлены на улучшение качества услуг и повышение безопасности в стране.

Единый ваучер для детей

В шести городах Казахстана – Астана, Шымкент, Караганда, Кызылорда, Атырау и Актобе – стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера для детей. Теперь ваучер будет закреплен за ребенком, а не за организацией, что позволит свободно выбирать и менять кружки и секции без потери финансирования. Механизм предусматривает два формата: целевой ваучер для занятий в государственных учреждениях и универсальный ваучер для выбора частных или негосударственных организаций. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а каждое учреждение должно соответствовать стандартам безопасности и качества.

Межбанковские переводы по номеру телефона

С июня 2025 года в Казахстане заработают межбанковские переводы по номеру телефона между разными банками. Национальная платежная корпорация поэтапно подключает банки к новой системе. Первые пять банков, в которых будет доступна эта услуга, включают Халык банк, Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank. Также уже готов функционал межбанковских QR-платежей.

Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

С 1 по 30 июня 2025 года пройдет отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Отбор будет осуществляться по шести направлениям: социальная политика и гражданское общество, развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, экономическая и финансовая политика, цифровизация, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции. Кандидаты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и владеть казахским языком на уровне не ниже B1.

Верификация ввезенных смартфонов

Сроки бесплатной верификации смартфонов для физических лиц продлили до 25 июня 2025 года. Любой человек может бесплатно зарегистрировать до двух телефонов, если привез их из-за границы или не включал ранее. С 25 марта 2025 года в Казахстане начал работать приказ о верификации мобильных устройств. Все телефоны, которые были завезены и использовались в сотовой сети до этой даты, автоматически считаются верифицированными.

Новые правила въезда в Россию

С 30 июня 2025 года для въезда в Россию гражданам Казахстана необходимо будет подать электронное заявление через платформу RuID минимум за 72 часа до прибытия и получить уникальный QR-код. При пересечении границы потребуется пройти биометрическую идентификацию: сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Исключения предусмотрены только для дипломатов, сотрудников международных организаций и детей до 6 лет.

Летние ограничения на движение грузового транспорта

С 1 июня по 31 августа 2025 года в некоторых регионах Казахстана введены ограничения на движение грузового транспорта при температуре воздуха выше +25°C в дневное время. Ограничения действуют с 10:00 до 22:00 в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Улытауской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской и Мангистауской областях. С 1 июня по 15 августа ограничения действуют с 11:00 до 21:00 в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Дополнительный выходной в июне

В июне 2025 года казахстанцы получат дополнительный выходной день по случаю Курбан Айта, который выпадает на пятницу, 6 июня. Для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три дня отдыха подряд – 6, 7 и 8 июня.

Новая авиакомпания из ОАЭ запускает рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Air Arabia Abu Dhabi» планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби – Алматы с частотой три рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Также с 14 июня 2025 года регулярное авиасообщение будет налажено между Баку и Шымкентом. Полеты по маршруту Баку – Шымкент – Баку будут выполняться трижды в неделю национальным авиаперевозчиком Азербайджана – Azerbaijan Airlines.

Дополнительные поезда в летний период

С июня по сентябрь 2025 года в расписание добавлены новые поезда и увеличена частота курсирования на ряде направлений для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В частности, будут курсировать три состава «Тальго», пять стандартных поездов, а также к трем поездам будут добавлены прицепные вагоны: