Филиалы итальянских вузов могут появиться в Казахстане

Фото: Акорда

В ходе саммита «Центральная Азия – Италия» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимость углубления гуманитарного и образовательного сотрудничества с Италией. Он подчеркнул, что в настоящее время в итальянских вузах обучаются около 4 тысяч казахстанских студентов, что свидетельствует о растущем интересе к итальянскому образованию.

Мы признательны итальянскому правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в ведущих университетах. Пользуясь случаем, хочу пригласить итальянские культурные вузы открыть филиалы в Казахстане, - заявил глава государства.

Он отметил, что в образовательной политике Казахстана особое внимание уделяется инженерно-техническим специальностям, развитию технопарков и технологий искусственного интеллекта. В подтверждение этого был открыт Институт итальянской культуры в Алматы, а также запущены программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Президент сообщил о планах по созданию Международного центра стартапов для молодежи и инновационного кампуса на базе технопарка Astana Hub с участием европейских партнеров. Он предложил Италии активно подключиться к реализации этих инициатив, что позволит укрепить сотрудничество в области науки и технологий.

В завершение своего выступления Токаев предложил провести в 2026 году Год культурного обмена Центральной Азии и Италии, организовав серию совместных мероприятий. Он подчеркнул, что культурные связи играют ключевую роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.