18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.05.2025, 19:03

Филиалы итальянских вузов могут появиться в Казахстане

Новости Казахстана 0 407

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил итальянским университетам открыть филиалы в стране, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

В ходе саммита «Центральная Азия – Италия» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимость углубления гуманитарного и образовательного сотрудничества с Италией. Он подчеркнул, что в настоящее время в итальянских вузах обучаются около 4 тысяч казахстанских студентов, что свидетельствует о растущем интересе к итальянскому образованию.

Мы признательны итальянскому правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в ведущих университетах. Пользуясь случаем, хочу пригласить итальянские культурные вузы открыть филиалы в Казахстане, - заявил глава государства.

Он отметил, что в образовательной политике Казахстана особое внимание уделяется инженерно-техническим специальностям, развитию технопарков и технологий искусственного интеллекта. В подтверждение этого был открыт Институт итальянской культуры в Алматы, а также запущены программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Президент сообщил о планах по созданию Международного центра стартапов для молодежи и инновационного кампуса на базе технопарка Astana Hub с участием европейских партнеров. Он предложил Италии активно подключиться к реализации этих инициатив, что позволит укрепить сотрудничество в области науки и технологий.

В завершение своего выступления Токаев предложил провести в 2026 году Год культурного обмена Центральной Азии и Италии, организовав серию совместных мероприятий. Он подчеркнул, что культурные связи играют ключевую роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!