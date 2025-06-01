Небо не по карману: почему Казахстан откладывает космическую миссию

Минцифры РК рассказало о перспективах отправки казахстанских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Ведомство подтвердило, что страна рассматривала различные сценарии участия в международных космических миссиях, однако пока решение не принято, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
В Министерстве цифрового развития сообщили, что национальное космическое агентство «Казкосмос» совместно с российским «Роскосмосом» ранее обсуждали возможность реализации научных исследований и экспериментов на МКС. В ходе этой работы:
Состоялись встречи с представителями обеих космических структур;
Были привлечены НЦКИТ (Национальный центр космических исследований и технологий), организация «Агат» и разработчики научных экспериментов;
Подписаны меморандумы о сотрудничестве между казахстанскими и российскими научными институтами, включая РАН и Институт медико-биологических проблем.
Тем не менее, переговоры не привели к конкретным решениям о запуске совместной программы.
По информации «Роскосмоса», существуют две основные формы участия в проектах на МКС:
Совместные целевые работы на российском сегменте станции, относящиеся к фундаментальным научным исследованиям. Для этого требуется российский научный партнер и подача официальной заявки.
Целевые проекты с внебюджетным финансированием, включающие прикладные и образовательные исследования. В этом случае участие не требует партнера с российской стороны.
Казахстан рассматривал оба варианта, но на текущем этапе ни один из них не был реализован.
Одной из причин затруднений в реализации космических инициатив названы различия в законодательных нормах, касающихся сроков и форм финансирования научных программ. В Минцифры выразили надежду, что в будущем стороны смогут вернуться к обсуждению, когда условия станут более благоприятными.
Ведомство также подчеркнуло, что:
Проекты с участием казахстанских космонавтов рассматриваются как стратегически важные;
Их реализация должна опираться на принципы международной и национальной целесообразности.
Отправка космонавтов на МКС требует значительных финансовых вложений. Помимо самого полета, необходимо обеспечить:
Тщательную подготовку кандидатов;
Разработку и реализацию научной программы;
Техническую и логистическую поддержку;
Послеполетное сопровождение.
При этом на текущем этапе государственный бюджет ограничен, и приоритет отдается проектам, способным обеспечить долгосрочный эффект для науки и инфраструктуры страны.
Напомним, что еще в 2024 году на тот момент министр цифрового развития Багдат Мусин сообщал о намерении Казахстана изучить возможность отправки своих граждан в космос в рамках миссий на МКС.
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