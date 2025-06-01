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31.05.2025, 19:11

Небо не по карману: почему Казахстан откладывает космическую миссию

Новости Казахстана 0 714

Минцифры РК рассказало о перспективах отправки казахстанских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Ведомство подтвердило, что страна рассматривала различные сценарии участия в международных космических миссиях, однако пока решение не принято, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: nz.pinterest.com
Фото: nz.pinterest.com

Совместные инициативы с "Роскосмосом"

В Министерстве цифрового развития сообщили, что национальное космическое агентство «Казкосмос» совместно с российским «Роскосмосом» ранее обсуждали возможность реализации научных исследований и экспериментов на МКС. В ходе этой работы:

  • Состоялись встречи с представителями обеих космических структур;

  • Были привлечены НЦКИТ (Национальный центр космических исследований и технологий), организация «Агат» и разработчики научных экспериментов;

  • Подписаны меморандумы о сотрудничестве между казахстанскими и российскими научными институтами, включая РАН и Институт медико-биологических проблем.

Тем не менее, переговоры не привели к конкретным решениям о запуске совместной программы.

Какие есть форматы работы на МКС?

По информации «Роскосмоса», существуют две основные формы участия в проектах на МКС:

  1. Совместные целевые работы на российском сегменте станции, относящиеся к фундаментальным научным исследованиям. Для этого требуется российский научный партнер и подача официальной заявки.

  2. Целевые проекты с внебюджетным финансированием, включающие прикладные и образовательные исследования. В этом случае участие не требует партнера с российской стороны.

Казахстан рассматривал оба варианта, но на текущем этапе ни один из них не был реализован.

Препятствия и перспективы

Одной из причин затруднений в реализации космических инициатив названы различия в законодательных нормах, касающихся сроков и форм финансирования научных программ. В Минцифры выразили надежду, что в будущем стороны смогут вернуться к обсуждению, когда условия станут более благоприятными.

Ведомство также подчеркнуло, что:

  • Проекты с участием казахстанских космонавтов рассматриваются как стратегически важные;

  • Их реализация должна опираться на принципы международной и национальной целесообразности.

Почему запуск пока невозможен?

Отправка космонавтов на МКС требует значительных финансовых вложений. Помимо самого полета, необходимо обеспечить:

  • Тщательную подготовку кандидатов;

  • Разработку и реализацию научной программы;

  • Техническую и логистическую поддержку;

  • Послеполетное сопровождение.

При этом на текущем этапе государственный бюджет ограничен, и приоритет отдается проектам, способным обеспечить долгосрочный эффект для науки и инфраструктуры страны.

Контекст

Напомним, что еще в 2024 году на тот момент министр цифрового развития Багдат Мусин сообщал о намерении Казахстана изучить возможность отправки своих граждан в космос в рамках миссий на МКС.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Крутые виражи (Фильм 1993) один в один.
31.05.2025, 16:55
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