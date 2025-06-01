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31.05.2025, 20:10

«Казпочта» сделала важное заявление

Новости Казахстана 0 3 746

Жителям Казахстана начали поступать мошеннические сообщения якобы от имени «Казпочты» с просьбой перейти по подозрительным ссылкам, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ.

© Фото : АО «Казпочта»
© Фото : АО «Казпочта»

Казахстанцы всё чаще получают SMS-сообщения, отправленные якобы от имени АО «Казпочта», в которых утверждается, что доставка посылки невозможна из-за ошибки в адресе. В таких сообщениях содержится ссылка на неизвестный сайт, предлагаемый для «уточнения» данных.

Как сообщили в пресс-службе «Казпочты», эти сообщения не имеют никакого отношения к официальной деятельности компании и являются попыткой мошенничества. Подчёркивается, что «Казпочта» не запрашивает подтверждение адресов через сторонние ресурсы или внешние ссылки.

Компания настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные данные на сомнительных сайтах.

Для уточнения информации и получения консультации жители страны могут обратиться в контакт-центр «Казпочты» по номеру 1499.

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